В Башкирии Центр амбулаторной онкологической помощи ежедневно принимает более 100 пациентов в день

Как сообщает пресс-служба Минздрава РБ, в настоящее время для постоянного размещения ЦАОП готовится отдельно стоящее здание на территории городской больницы, куда планируется перевод отделения данного центра для постоянного базирования. В этом здании сейчас ведутся ремонтные работы. Специалисты республиканского ведомства поясняют, что Центр амбулаторной онкологической помощи создается как структурное подразделение медицинской организации для оказания первичной специализированной медико-санитарной помощи, диагностики и лечения онкологических пациентов. Создание ЦАОП предполагает наличие диагностического оборудования, необходимого для полного обследования пациента при подозрении на наличие злокачественного новообразования, что позволяет значительно сократит сроки диагностики и лечения таких заболеваний.