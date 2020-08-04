В Башкирии региональный оператор запускает мобильную линию по сортировке мусора

Первый заместитель директора МУП «Спецавтохозяйство по уборке города» Ринат Биккинин рассказал, что первый запуск такой линии состоится на полигоне ТКО в Новых Черкассах. Он отметил, что её внедрение позволит добиться не только оперативной сортировки всего поступающего мусора на местах, но и обеспечит маневренность и максимальный охват территории, в том числе удаленных и труднодоступных участков.