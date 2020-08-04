В Башкирии региональный оператор запускает мобильную линию по сортировке мусора

В Башкирии более года реализуется, так называемая, "мусорная реформа". В рамках этой программы в уфимский регоператор запускает мобильное приложение для сортировки мусора. Предполагается, что благодаря ему будет обслуживаться 14 муниципалитетов РБ.
Этим региональным оператором по обращению с ТКО является МУП «Спецавтохозяйство по уборке города».
Первый заместитель директора МУП «Спецавтохозяйство по уборке города» Ринат Биккинин рассказал, что первый запуск такой линии состоится на полигоне ТКО в Новых Черкассах. Он отметил, что её внедрение позволит добиться не только оперативной сортировки всего поступающего мусора на местах, но и обеспечит маневренность и максимальный охват территории, в том числе удаленных и труднодоступных участков.
Как отмечает пресс-служба Минэкологии РБ, производительность мобильной сортировочной линии составляет 50 тысяч тонн в год. Этот комплекс транспортируется с помощью тягача и еврофуры. Он оборудован ножами для разрыва пакетов, а также вибратором для предотвращения налипания на стенки бункера.
В республиканском ведомстве пояснили, что подобные комплексы будут применяться в рамках реализации задач регионального проекта «Чистая страна»национального проекта «Экология»в части создания и улучшения комплексной инфраструктуры по обращению с отходами.