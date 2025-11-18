Из Уфы запускают прямые рейсы в Таиланд

Жителей Башкирии ждут прямые авиаперелеты на популярные курорты Таиланда. В зимнем сезоне рейсы из уфимского аэропорта будут выполнять сразу три авиакомпании.

Перевозчик «AZUR air» откроет полеты по двум направлениям: на Пхукет и в Утапао (курорт Паттайя). Частота рейсов — раз в 12 дней по каждому маршруту на самолетах Boeing 767-300 вместимостью 336 пассажиров.

Кроме того, с 27 ноября авиакомпания «Nordwind Airlines» начнет выполнять рейсы на Пхукет с периодичностью раз в 11 дней на лайнерах Airbus A330-300 с компоновкой на 379 кресел.