В Башкирии сиротам выделили квартиры с лягушками

В Куюргазинском районе детям-сиротам выделили квартиры, непригодные для проживания. Сырость, неработающая вентиляция и запах плесени. Примечательно, что квадратные метры люди получили в здании, которое ранее было в нежилом фонде. История тянется с 2018 года.

Радость была недолгой. Годы ожидания положенного жилья для сироты Кристины Жердевой обернулись лишь разочарованием. Квартира, ключи от которой она получила в августе 2018, оказалась с кучей дефектов. Первое, что бросилось в глаза, – сырость и плесень, которая во время дождей лишь усиливалась. Вентиляция и вовсе не работала. В итоге спустя месяц Кристине с мужем пришлось переехать.

– Куда обращались с вопросами? – К застройщику. Они устраняли наши проблемы. Но все равно потом дождик шел, опять это все стены сырые, опять эта сырость плесень, обои отходили, т.е. бесполезно. Кристина Жердева, сирота

С фасада у нас вода текла под пол. Было принято решение вскрыть полы. Мы их подняли и обнаружили там большую лужу с лягушками. Они там у нас прыгали. Сергей Жердев, муж Кристины Жердевой

Кстати, проблему с вентиляцией продавец квартир решил исправить, установив вытяжные вентиляторы, которые уже отваливаются, а толку от них, по словам Жердевых, все равно нет. Ведь труба с соседями одна на двоих.

Сейчас вентилятор, который работает, он дует к ним. Если включают они, то дует к нам. Там по сути клапана обратного нет. Они готовят – пахнет у нас, готовим мы – пахнет у них. То есть так и жили, слышали их, они слышали нас. Сергей Жердев, муж Кристины Жердевой

Проблема с сыростью и в соседней квартире. У Анастасии Наяксовой двое малолетних детей, которые стали часто болеть. А зимой, по словам хозяйки, в квартире стоит далеко не комнатная температура.

Холодно. Холодно ужас. Вот здесь плесень по окнам по всем. А нам замазали просто. Если съемное жилье, то не по карману. Я сама не работаю, в декретном отпуске. У меня один муж работает. У нас других вариантов нет. Анастасия Наяксова, сирота

Большинство жильцов дома застать не удалось. И дело даже не в том, что они могли быть на работе. Судя по квитанциям, воткнутых в двери, в этих квартирах сироты, скорее всего, и не проживают.

Ситуацией заинтересовалась прокуратура района. Как установили в ведомстве, администрация муниципалитета выдала разрешения на реконструкцию нежилого здания в апреле 2018-го, а уже через 2 месяца дала добро на ввод в эксплуатацию как жилого дома.

По муниципальным контрактам на сумму свыше 11 млн рублей 14 квартир приобретены и предоставлены в указанном доме для детей-сирот. Предоставленные квартиры не соответствуют требованиям проектной документации, не функционирует вытяжная вентиляция, фасад дома не утеплен. Установлены однокамерные стеклопакеты. Территория, прилегающая к жилому дому, не благоустроена, отсутствует детская площадка. Филюз Гареев, заместитель прокурора Куюргазинского района

Нарушения подтвердила строительная экспертиза. С доводами прокуратуры согласны и в Совете по правам человека при Главе республики.

Здесь прокуратура поступила очень закономерно. Она вступилась за сирот. Мы поставили это дело на контроль. Будем контролировать, как это будет устраняться Альмира Жукова, член Совета по правам человека при Главе Республики Башкортостан

Мы будем мониторить. Все отделы заинтересованы – как юридический, так и строительный. Главное, продавец не отказывается, мы тоже со своей стороны будем оказывать содействие, будем мониторить. Некий повторный, так сказать, акт будем принимать комиссионно. Туда будут включены все компетентные люди. Данил Акилов, заместитель главы администрации Куюргазинского района

Суд вынес решение обязать продавца устранить строительные недостатки. Им, кстати, была Анна Янбердина. Связавшись с ее мужем по телефону, мы узнали, что не со всеми пунктами решения они согласны и уже подали на апелляцию.

Окна уже были там, и в проекте по реконструкции их нет. Окна не менялись и реконструкции не подвергались. Детская площадка по законодательству. Эти вопросы то есть по программе развития территорий или сельских поселений, или городских территорий. Ильдар Янбердин, муж Анны Янбердиной