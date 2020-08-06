В Башкирии появилась лже-ориентировка на убийцу ветерана войны

В социальных сетях распространяется ориентировка возможного убийцы ветерана. Напомним, в селе Леуза 9 июля было найдено тело 100-летнего ветерана ВОВ. Неизвестные жестоко убили пенсионера, а после ограбили дом.

За информацию о жестоких убийцах волонтёры организации «Наша забота» готовы заплатить 500 тысяч рублей. И вот сегодня стало известно, что в соцсетях Башкирии распространяется информация о возможном грабителе. Это якобы 52-летний житель поселка Верхние Киги.

ИА «Башинформ» выяснило у сотрудников МВД, что данная фотография не имеет ничего общего с реальным преступником. Мужчина, чья информация размещена в соцсетях, не подозреваемый, ориентировка – фейк. Поиски реального убийцы продолжаются.