Ученый из Уфы изобрел самый дешевый прибор для измерения расходов жидкостей

Преподаватель Уфимского авиационного университета изобрел прибор для измерения расхода жидкостей, эксплуатация которого возможна в любой сфере промышленности. Об этом сообщили в вузе. Как уверяет разработчик, преимущество изобретения – в его дешевизне. Стоимость будет до пяти раз ниже. Сложный ли процесс признания технологии нужной?
Доцент кафедры технической кибернетики УГАТУ Шамиль Сафинов – автор прибора измерения расхода жидкостей. Уверяет, что его изобретение дешевле зарубежных аналогов, многих современных отечественных, и оно может быть полезным в любой сфере, где нужен контроль растворов. Принцип работы следующий: скорость потока жидкости влияет на обычный шарик внутри цилиндра, электронный преобразователь помогает определить расход.
Пять опытных образцов шариковых расходомеров, изготовленных в УГАТУ, уже испытали. Однако в центре стандартизации, метрологии и испытания Башкортостана, где они состоялись, от каких-либо комментариев отказались. В республиканской Академии наук пояснили, что признание новой технологии или разработки – процесс сложный. Нужно доказать инновационность разработки, профессиональное сообщество должно быть проинформировано, также должна быть фиксация передовой мысли в экспертных трудах и изданиях, в том числе международного уровня. Многое зависит от самого изобретателя.
В вузе отметили, что разработкой УГАТУ заинтересовалось уфимское предприятие «Роботикс». Договоры о производстве шариковых расходомеров, заключенные между «Роботиксом» и университетом сейчас находятся на экспертизе в Федеральной службе по интеллектуальной собственности.