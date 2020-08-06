Ученый из Уфы изобрел самый дешевый прибор для измерения расходов жидкостей

Преподаватель Уфимского авиационного университета изобрел прибор для измерения расхода жидкостей, эксплуатация которого возможна в любой сфере промышленности. Об этом сообщили в вузе. Как уверяет разработчик, преимущество изобретения – в его дешевизне. Стоимость будет до пяти раз ниже. Сложный ли процесс признания технологии нужной?

Доцент кафедры технической кибернетики УГАТУ Шамиль Сафинов – автор прибора измерения расхода жидкостей. Уверяет, что его изобретение дешевле зарубежных аналогов, многих современных отечественных, и оно может быть полезным в любой сфере, где нужен контроль растворов. Принцип работы следующий: скорость потока жидкости влияет на обычный шарик внутри цилиндра, электронный преобразователь помогает определить расход.

Расходомер не уступает по техническим характеристикам, по цене тоже выигрывает, а самое главное, если удастся освоить их в серийном производстве в Уфе, в Башкирии, то это новые рабочие места, это занятость, налогоотчисления в бюджет республики. Шамиль Сафинов, доцент кафедры технической кибернетики УГАТУ

Эта работа поставлена у нас как часть учебного процесса, все наши студенты изучают дисциплину, основы патентоведения, она может называться по-разному, но все наши студенты прекрасно понимают, что интеллектуальную собственность надо защищать. Мы же технари, мы ученые, ученые никогда не занимаются наукой ради науки, это. Конечно, здорово когда интересно, но в первую очередь должна быть потребность Рустэм Еникеев, проректор по научной работе УГАТУ

Пять опытных образцов шариковых расходомеров, изготовленных в УГАТУ, уже испытали. Однако в центре стандартизации, метрологии и испытания Башкортостана, где они состоялись, от каких-либо комментариев отказались. В республиканской Академии наук пояснили, что признание новой технологии или разработки – процесс сложный. Нужно доказать инновационность разработки, профессиональное сообщество должно быть проинформировано, также должна быть фиксация передовой мысли в экспертных трудах и изданиях, в том числе международного уровня. Многое зависит от самого изобретателя.

Необходимо выступать перед общественностью, доказывать показывать, говорить о том, как можно внедрять эти научные исследования. Поэтому не зная точности этого исследования не можем дать рекомендации, но готовы послушать. Альфис Гаязов, президент Академии наук Республики Башкортостан