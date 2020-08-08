Во время непогоды в Уфе на молодых людей упало дерево

Прошедшей ночью ливень, обрушившийся на Уфу, принес с собой массу разрушений. Но пострадали не только деревья и дороги, но и люди.

В Управлении гражданской защиты Уфы сообщили о масштабах последствий из-за непогоды. В Орджоникидзевском, Калининском, Октябрьском и Советском районах башкирской столицы было зарегистрировано в общей сложности 28 случаев обрушения деревьев. Это привело к повреждениям 11 автомобилей и 11 участков линий электропередач.

Также был зафиксирован несчастный случай, в результате которого пострадали молодые людей 1996 и 1997 г.р. Их задело дерево во время падения. Сообщается, что пострадавшие были госпитализированы.

Сейчас в Уфе полным ходом ведутся работы по устранению последствий прошедшей бури.

Усиленно осуществляются работы по ликвидации последствий непогоды: проводится распиловка и уборка деревьев, организована проверка состояния кровли зданий. Поврежденные участки сетей электроснабжения были восстановлены аварийными бригадами ночью. Всего к устранению последствий шквалистого ветра и ливня привлечено 145 человек, 71 единица техники. Пресс-служба Управления гражданской защиты по Уфе