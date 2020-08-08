Во время непогоды в Уфе на молодых людей упало дерево

Прошедшей ночью ливень, обрушившийся на Уфу, принес с собой массу разрушений. Но пострадали не только деревья и дороги, но и люди.
В Управлении гражданской защиты Уфы сообщили о масштабах последствий из-за непогоды. В Орджоникидзевском, Калининском, Октябрьском и Советском районах башкирской столицы было зарегистрировано в общей сложности 28 случаев обрушения деревьев. Это привело к повреждениям 11 автомобилей и 11 участков линий электропередач.
Также был зафиксирован несчастный случай, в результате которого пострадали молодые людей 1996 и 1997 г.р. Их задело дерево во время падения. Сообщается, что пострадавшие были госпитализированы.
Сейчас в Уфе полным ходом ведутся работы по устранению последствий прошедшей бури.
Фото: Пресс-служба Управления гражданской защиты по Уфе