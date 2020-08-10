На базе колледжей и вузов в Башкирии откроются еще 24 современные мастерские

В Башкирии откроются еще два десятка современных мастерских на базе колледжей и вузов республики. Это стало известно по итогам конкурсного отбора федерального проекта «Молодые профессионалы» на предоставление грантов в 2021 году. Победителями стали шесть учебных заведений Башкирии - четыре колледжа и два высших учебных заведения.