На базе колледжей и вузов в Башкирии откроются еще 24 современные мастерские

В Башкирии откроются еще два десятка современных мастерских на базе колледжей и вузов республики. Это стало известно по итогам конкурсного отбора федерального проекта «Молодые профессионалы» на предоставление грантов в 2021 году. Победителями стали шесть учебных заведений Башкирии - четыре колледжа и два высших учебных заведения.
Так, общий объем средств на создание 24 мастерских в 4 колледжах и 2 вузах Башкирии составит 206 млн рублей. Среди победителей - Белебеевский колледж механизации и электрификации, Дуванский многопрофильный колледж, Стерлитамакский многопрофильный профессиональный колледж, Уфимский колледж радиоэлектроники, телекоммуникаций и безопасности, Уфимский государственный авиационный технический университет и Башкирский государственный университет.
Мастерские будут оснащены в соответствии со стандартами Ворлдскиллс Россия. Здесь студентов будут обучать основным и дополнительным образовательным программам с внедрением современных технологий, а также проводить профориентационные мероприятия.
Это все стало возможным благодаря реализации в республике национального проекта «Образование», утвержденного майским указом Владимира Путина.