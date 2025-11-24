В Уфимском медколледже появились мастерские с современным оборудованием

Снимать электрокардиографию с помощью очков виртуальной реальности и принимать пациентов в ФАПе. В Уфимском медицинском колледже появились мастерские, где студенты с помощью современного оборудования учатся оказывать медицинскую помощь. Помещения оснастили за счёт гранта Правительства Башкортостана в размере 30 миллионов рублей.

Опросить пациента, направить на сдачу анализов, поставить диагноз и назначить лечение. Всё как в реальной жизни, только будущие медработники делают это не на живых людях, а в программном обеспечении.

А так Искандер Абубакиров учится снимать электрокардиографию с помощью очков виртуальной реальности. Приложение оценивает, как студент ставит электроды на человеке и насколько правильно проводит процедуру.

Они создают условия для обучения, непосредственно, как будто ты там находишься. В реальности взаимодействовать с пациентом, оттачивать навыки интересно. Искандер Абубакиров, студент Уфимского медицинского колледжа

На некоторых манекенах учатся выявлять наличие симптомов аппендицита. Как и живые люди, они подают сигналы.

Выявляем синдром раздражения брюшины. При успешной пальпации мы услышим возглас, что пациенту больно. Оскар Лукманов, студент уфимского медицинского колледжа

Будущие фельдшеры внимательно слушают сердце через современный фонендоскоп.

При выслушивании будет определяться тон, и будущий медработник должен определить заболевание по тому, что он услышал в фонендоскопе. Варвара Козловская, студентка Уфимского медицинского колледжа

Помимо мастерской скорой неотложной помощи, в колледже оснастили помещение, где обучают специалистов для работы в сельской местности. А в этом кабинете смоделировали самый настоящий фельдшерско-акушерский пункт. Как и в жизни, здесь учатся делать ЭКГ, имеется зона для оказания помощи женщинам, детям и обучают также тому, чтобы проводить инъекции на фантомах.

Два кабинета в учебном заведении появились благодаря гранту Правительства Башкортостана в размере 30 миллионов рублей. Они оборудованы современной техникой и тренажёрами.

Они позволяют провести аускультацию, пальпацию, поработать с ранеными бойцами, увидеть все травмы. Новое поколение очень специфично, и самой большой проблемой является коммуникативная культура, как подойти к пациенту. Поэтому максимально работаем с манекенами, чтобы потом страхов не было. Татьяна Гайнуллина, заместитель директора Уфимского медицинского колледжа

За последние годы в ссузах республики появилось почти 200 мастерских. Ежегодно на модернизацию колледжей из регионального бюджета выделяют по полмиллиарда рублей. Радий Хабиров призывает руководителей учебных заведений гибко реагировать на изменения рынка труда, обучать новым специальностям, запускать образовательные программы.

Наша задача, подчеркиваю, самое ценное – это трудовые кадры, это люди. Поэтому нам надо делать таким образом, чтобы ребята, которые заканчивают 9 классов, оставались, всё-таки учились в наших колледжах. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан