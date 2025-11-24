В Уфимском медколледже появились мастерские с современным оборудованием

Снимать электрокардиографию с помощью очков виртуальной реальности и принимать пациентов в ФАПе. В Уфимском медицинском колледже появились мастерские, где студенты с помощью современного оборудования учатся оказывать медицинскую помощь. Помещения оснастили за счёт гранта Правительства Башкортостана в размере 30 миллионов рублей.
Опросить пациента, направить на сдачу анализов, поставить диагноз и назначить лечение. Всё как в реальной жизни, только будущие медработники делают это не на живых людях, а в программном обеспечении.
А так Искандер Абубакиров учится снимать электрокардиографию с помощью очков виртуальной реальности. Приложение оценивает, как студент ставит электроды на человеке и насколько правильно проводит процедуру.
На некоторых манекенах учатся выявлять наличие симптомов аппендицита. Как и живые люди, они подают сигналы.
Будущие фельдшеры внимательно слушают сердце через современный фонендоскоп.
Помимо мастерской скорой неотложной помощи, в колледже оснастили помещение, где обучают специалистов для работы в сельской местности. А в этом кабинете смоделировали самый настоящий фельдшерско-акушерский пункт. Как и в жизни, здесь учатся делать ЭКГ, имеется зона для оказания помощи женщинам, детям и обучают также тому, чтобы проводить инъекции на фантомах.
Два кабинета в учебном заведении появились благодаря гранту Правительства Башкортостана в размере 30 миллионов рублей. Они оборудованы современной техникой и тренажёрами.
За последние годы в ссузах республики появилось почти 200 мастерских. Ежегодно на модернизацию колледжей из регионального бюджета выделяют по полмиллиарда рублей. Радий Хабиров призывает руководителей учебных заведений гибко реагировать на изменения рынка труда, обучать новым специальностям, запускать образовательные программы.
Останавливаться на достигнутом в медицинском колледже не намерены. Здесь планируют внедрить в учебный процесс искусственный интеллект, а также укрепить связи с работодателями для подготовки специалистов среднего звена.