Стало известно, как будет выглядеть хоспис в Уфе

В Уфе приступили к строительству самого крупного хосписа в России. Объект возводят за торговым центром «Мега». Хоспис строится на деньги благотворителей, которые, к слову, нужны еще.
Вместо душевных разговоров – молитвы в одиночестве. Отец Сергий – настоятель Серафимо-Саровского храма под Уфой. Бывший врач, священнослужитель, отец четверых детей стал волонтером паллиативного отделения уфимского онкодиспансера. Но сейчас из-за пандемии попасть туда мужчина не может.
Когда-то на медицинской конференции отец Сергий познакомился с Анной Федермессер, учредителем фонда помощи хосписам «Вера». В июле прошлого года он, поддавшись порыву, написал о ситуации в нашей республике ей напрямую. Анна Константиновна приехала. И уже спустя месяц, после встречи с ней, Глава республики поручил построить в Уфе хоспис. Тогда же Радий Хабиров обратился к своим подписчикам в социальных сетях с просьбой поддержать идею строительства и оказать посильную финансовую помощь. На призыв руководителя региона откликнулись и неравнодушные жители, и представители бизнеса. В результате удалось собрать более 18 млн рублей.
Ухаживать за пациентами будут около 100 медработников. Педиатры и терапевты, часть штата укомплектована, набор коллектива продолжается. Помогать будут и волонтёры.
Первые сваи уже забиты. До конца текущего года планируют возвести коробки зданий: взрослый и детский блок, а также административный корпус. Постройки будут одноэтажными для удобства пациентов. Сдать в эксплуатацию учреждение обещают осенью следующего года.
Объект рассчитан на 60 коек – 40 взрослых и 20 детских. В каждом из блоков предусмотрены свои прогулочные зоны, а в детском отделении – игровые площадки. Внутри – уютные помещения, удобная мебель. Игрушки, торшеры и шторы на окнах. Все это задумано для того, чтобы дети с тяжелыми онкологическими и генетическими заболеваниями чувствовали себя как дома. И что важно – находились там вместе с родителями.
На этих кадрах – Полина, ее не стало в 13 лет. Ровно столько отец Сергий занимается волонтёрством и помогает тяжелобольным детям. Смерть Полины, которая умирала практически в одиночестве (девочка – сирота), и натолкнула на мысль: республике нужен хоспис, чтобы дать силы тем, кому лекарства уже не помогут.