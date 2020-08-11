Стало известно, как будет выглядеть хоспис в Уфе

В Уфе приступили к строительству самого крупного хосписа в России. Объект возводят за торговым центром «Мега». Хоспис строится на деньги благотворителей, которые, к слову, нужны еще.

Вместо душевных разговоров – молитвы в одиночестве. Отец Сергий – настоятель Серафимо-Саровского храма под Уфой. Бывший врач, священнослужитель, отец четверых детей стал волонтером паллиативного отделения уфимского онкодиспансера. Но сейчас из-за пандемии попасть туда мужчина не может.

Просился, чтобы пустили волонтером, автоволонтером, хоть в противогазе сидеть, если хотят. Нет. Потом один позвонил, другой. Получается, ко мне наши пациенты приезжают. Отец Сергий (Бакланов), настоятель Серафимо-Саровского храма

Когда-то на медицинской конференции отец Сергий познакомился с Анной Федермессер, учредителем фонда помощи хосписам «Вера». В июле прошлого года он, поддавшись порыву, написал о ситуации в нашей республике ей напрямую. Анна Константиновна приехала. И уже спустя месяц, после встречи с ней, Глава республики поручил построить в Уфе хоспис. Тогда же Радий Хабиров обратился к своим подписчикам в социальных сетях с просьбой поддержать идею строительства и оказать посильную финансовую помощь. На призыв руководителя региона откликнулись и неравнодушные жители, и представители бизнеса. В результате удалось собрать более 18 млн рублей.

Этот проект про каждого. В любой семье может возникнуть такая ситуация, что семье будет нужен хоспис, за больным будет нужен уход. На входе на мраморной плите будут выбиты все имена жертвователей. Ленара Иванова, заместитель премьер-министра правительства, министр семьи, труда и социальной защиты населения РБ

Ухаживать за пациентами будут около 100 медработников. Педиатры и терапевты, часть штата укомплектована, набор коллектива продолжается. Помогать будут и волонтёры.

Первые сваи уже забиты. До конца текущего года планируют возвести коробки зданий: взрослый и детский блок, а также административный корпус. Постройки будут одноэтажными для удобства пациентов. Сдать в эксплуатацию учреждение обещают осенью следующего года.

Объект рассчитан на 60 коек – 40 взрослых и 20 детских. В каждом из блоков предусмотрены свои прогулочные зоны, а в детском отделении – игровые площадки. Внутри – уютные помещения, удобная мебель. Игрушки, торшеры и шторы на окнах. Все это задумано для того, чтобы дети с тяжелыми онкологическими и генетическими заболеваниями чувствовали себя как дома. И что важно – находились там вместе с родителями.

Прошел всего год, при этом полгода вылетело из-за ковида, а уже работающая площадка, все проекты согласованы, это фантастика. Анна Федермессер, учредитель благотворительного фонда помощи хосписам «Вера»