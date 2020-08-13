В школах Башкирии из-за коронавируса появятся медицинские инспекторы

В школах Башкортостана появятся медицинские инспекторы. Они будут контролировать выполнение санитарных требований в учебных учреждениях. Речь идет о дезинфекции помещений и соблюдении дистанции.
Об этом сообщил первый заместитель премьер-министра Правительства республики Андрей Назаров на форуме «Здоровье нации – основа процветания России» в Москве.
По его словам, нововведение было решено внедрить для недопущения распространения коронавирусной инфекции. Несмотря на то, что несовершеннолетние переносят заболевание бессимптомно, они общаются с педагогами и другими сотрудниками школы. А значит, риск инфицирования является достаточно высоким.