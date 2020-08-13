Детский лагерь в Башкирии обвинил в смерти ребенка нечистые силы

Обвиняемые по факту гибели ребенка в Бирске не признают свою вину. Год назад на 15-летнего Максима Маркова в детском лагере упал металлический флагшток. Подросток погиб. На скамье подсудимых – представители руководства учреждения. Сегодня прошло очередное заседание по делу.

На фотографии слева Максиму 15, последний снимок подростка перед смертью, справа – первая фотосессия в детском саду. На кадре 4-летний малыш в военной форме, но Максим мечтал стать артистом. Наушники и ноутбук до сих пор в шкафу в комнате мальчика. Он любил сочинять музыку, даже придумал обложку для первого альбома. Максим в этом году закончил бы 9-й класс – кадры выпускного фильма родители получили на память о ребенке.

Год назад, третьего июня, на Максима Маркова упал флагшток в лагере «Чайка», в котором он работал. 10-метровая металлическая труба придавила ребенка – о силе удара можно судить по кадрам следственного эксперимента.

Ребенок погиб еще до приезда скорой помощи. Виновные, по мнению родителей, до сих пор на свободе. Более того, подросток так и не успел получить первую зарплату, родители смогли добиться ее через суд. Максим, как и другие подростки, работал без договора. Руководство учреждения после трагедии получило за это нарушение штраф в размере 10 тысяч рублей. С семьей Марковых сотрудники лагеря на связь вышли лишь однажды, на следующий день после смерти мальчика.

Он сказал: «Извините, но это какие-то нечистые силы виноваты. Давайте друг другу жизнь портить не будем». Предложил мне конверт. Не знаю, что там было. Я сказала: «Мне ничего от вас не надо». Зульфия Маркова, мама погибшего

По факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело. Руководитель лагеря «Чайка» обвиняется в нарушении требований охраны труда. Заместитель директора в халатности, приведшей к смерти по неосторожности. Это уже 3-е заседание. В деле участвует большое количество несовершеннолетних свидетелей.

Именно из-за того, что в деле есть несовершеннолетние, журналистов не пустили в зал заседания. Мы смогли пообщаться во время перерыва с адвокатом обвиняемых.

Мы хотим добиться справедливости. Еще опросы свидетелей идут. Андрей Сорокин, адвокат