ДТП с мажором на «Крузаке» в Уфе: умер третий человек

Три человека погибли в крупном ДТП в Уфе. Сегодня в больнице скончался еще один пострадавший в массовой аварии на Сочинской. Известно, что это пассажир ВАЗ-2109, получивший несовместимые с жизнью травмы. Виновник был пьян.

Вот та самая "девятка" поднимается вверх по улице Сочинской. Доли секунды и автомобиль вновь в кадре – его несет обратно и от каждого удара буквально разрывает на части. Из салона легковушки вылетает пассажир в аккурат под колеса встречного Renault. Столкнувшись с ним, машина останавливается.

Пассажиров искореженного авто из салона вызволяют уже спасатели. 38-летний водитель и его сверстник с переднего кресла скончались на месте аварии до приезда скорой. Еще двоим оказывают экстренную помощь прямо на дороге и грузят в неотложку.

Недоумевающий от такого внимания к себе мужчина в патрульной машине и есть лихач, который собрал на таран сразу шесть автомобилей. Он был на элитном внедорожнике с запоминающимися номерами. Скорость и силу удара можно оценить и по разорванным подушкам безопасности японского внедорожника. Бутылка колы, вероятно, ею запивали. Алкотестер показывает 1,2 промилле спиртного в крови, а это примерно две бутылки крепкого напитка. Еле ворочающий язык мужчина уверяет: он ни при чем.

– Я вообще не ехал никуда, я вообще шел пешком.

Только пешком ему и следовало передвигаться. Водитель внедорожника был лишен прав в январе этого года за пьяную езду. Задержан был тоже за рулем Toyota Land Cruiser разве что другого цвета. Вероятно решил, на сей раз пронесет. Но не с такой скоростью.

Известно, что водитель Toyota был лишен права управления транспортным средством в январе текущего года за вождение в нетрезвом состоянии. В этот раз освидетельствование показало наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе. Марсель Бикташев, инспектор группы пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД МВД по Республике Башкортостан

Как только видео появилось в соцсетях, тут же посыпались негативные комментарии. Данный внедорожник ранее уже засветился в сводках смертельный аварий. Вот те самые кадры октября 2017 года. Черная Toyota Land Cruiser с уже знакомыми номерами на Нагаевском шоссе сбивает бабушку, переходящую дорогу по зебре. Сбивает насмерть. За рулем тогда был отец этого мужчины.