В Уфе дедушке сделали редкую операцию на сердце

В Уфе провели редкую операцию. Врачам Республиканского кардиоцентра удалось помочь пожилому пациенту с ишемией. Стентирование коронарной артерии проводят в лучших европейских медицинских центрах, доступна она и для жителей нашего региона.

Для обычного человека это просто черно-белое изображение на экране, но для кардиохирургов – сердце человека словно на ладони. И в 99 процентах случаев такой картины достаточно для проведения операции. Но если сосуды имеют щелевидную форму и не заполняется контрастом, врачи могут ошибиться в размере. Чтобы этого избежать, используют методику эндоваскулярной хирургии, набирающей популярность в мире. И хотя кардиоцентр не ковид-госпиталь, процедура проводится в противочумных костюмах.

Вот если вы видите, яркая лампочка светится. Это лазер. Он оттуда идёт и тут от зеркала отражается. Мы имеем устройства как сканер или ксерокс на кончике катетера. В результате мы можем снять сосуд поперек сечения. Игорь Бузаев, заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения №1 Республиканского кардиоцентра

Республиканский кардиоцентр входит в тройку клиник России по​ количеству рентгенэндоваскулярных вмешательств. Данный метод внутрисосудистой визуализации позволяет наиболее точно оценить работу стентов в сосудах, их раскрытие, а также определить опасные для пациента бляшки, которые могут привести к острому инфаркту миокарда.

Мы как бы входим в тоннель сосуда и видим, возможно, бляшка будет круговой, то есть она снаружи кажется небольшой, а если зайти внутрь, то мы видим небольшую круговую бляшку, которая кровоток, конечно же, замедляет. Ирина Николаева, главный врач Республиканского кардиоцентра

Уникальность операции и в том, что на протяжении всего времени пациент находится в сознании. Пожилой мужчина чувствует себя нормально и даже решает поблагодарить персонал кардиоцентра прямо во время хирургического вмешательства.

Всё очень хорошо, понятно, ясно. Я очень доволен. Большое спасибо всем врачам, очень хорошо относятся и медсёстры в палатах, и здесь все очень доброжелательны, заботятся о нас, больных. Пациент Республиканского кардиоцентра

Стоимость такой процедуры – порядка 600 тысяч рублей. Оптическая когерентная томография на сегодняшний день проводится только в Республиканском кардиоцентре. Именно здесь появляется необходимость эксклюзивных методов диагностики и лечения самых сложных случаев.