В Уфе дедушке сделали редкую операцию на сердце

В Уфе провели редкую операцию. Врачам Республиканского кардиоцентра удалось помочь пожилому пациенту с ишемией. Стентирование коронарной артерии проводят в лучших европейских медицинских центрах, доступна она и для жителей нашего региона.
Для обычного человека это просто черно-белое изображение на экране, но для кардиохирургов – сердце человека словно на ладони. И в 99 процентах случаев такой картины достаточно для проведения операции. Но если сосуды имеют щелевидную форму и не заполняется контрастом, врачи могут ошибиться в размере. Чтобы этого избежать, используют методику эндоваскулярной хирургии, набирающей популярность в мире. И хотя кардиоцентр не ковид-госпиталь, процедура проводится в противочумных костюмах.
Республиканский кардиоцентр входит в тройку клиник России по количеству рентгенэндоваскулярных вмешательств. Данный метод внутрисосудистой визуализации позволяет наиболее точно оценить работу стентов в сосудах, их раскрытие, а также определить опасные для пациента бляшки, которые могут привести к острому инфаркту миокарда.
Уникальность операции и в том, что на протяжении всего времени пациент находится в сознании. Пожилой мужчина чувствует себя нормально и даже решает поблагодарить персонал кардиоцентра прямо во время хирургического вмешательства.
Стоимость такой процедуры – порядка 600 тысяч рублей. Оптическая когерентная томография на сегодняшний день проводится только в Республиканском кардиоцентре. Именно здесь появляется необходимость эксклюзивных методов диагностики и лечения самых сложных случаев.
Стентирование коронарной артерии – не только редкая и эксклюзивная, но и довольно дорогая операция. Один только датчик, который вводят в организм человека, стоит 130 тысяч рублей, причём второй раз его уже не использовать. Тем не менее высокотехнологичную помощь для жителей Башкортостана в Республиканском кардиоцентре оказывают бесплатно.