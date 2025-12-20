Врачи Башкирии провели уникальную операцию на глаз

В Салавате врачи провели уникальную операцию на глаз. Об этом рассказали в министерстве здравоохранения.
В медицинское учреждение обратилась женщина с жалобами на ухудшение зрения. Острота зрения вдали составляла 20%, а вблизи – не более 10%. Женщина носила три пары очков.
Врачи приняли решение оперировать пациентку. Они заменили хрусталик и вставил спиралевидную интраокулярную линзу, разработанную с использованием искусственного интеллекта. Технология позволила создать уникальную оптическую поверхность, обеспечивающую плавное распределение фокусов без резких переходов. После операции острота зрения вдаль составляет до 150%, зрение вблизи при чтении — до 80%, уверенное зрение на всех дистанциях, полное избавление от очковой зависимости, а также отсутствие оптических феноменов.