Медики из Башкирии научили коллег в Киргизии лечить коронавирус

Киргизские медики хорошо освоили лечение COVID-19. Об этом заявил замминистра здравоохранения Башкортостана Евгений Кустов.

Группа российских врачей побывала практически во всех регионах этой страны. Наши специалисты дали рекомендации по правильному проведению противоэпидемических мероприятий.

Напомним, в рамках оказания гуманитарной помощи в Кыргызстан прибыла группа медиков из России. В ее составе – врачи-хирурги, кардиологи, терапевты, педиатры, и другие специалисты с опытом лечения больных с коронавирусной инфекцией.