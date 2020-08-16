Стало известно, когда в Уфе может появиться зоопарк

В Уфе может начаться строительство зоопарка. А вот на передвижные зверинцы, напротив, собираются наложить запрет. Об этом заявил Глава Башкортостана.

По словам Радия Хабирова, для города-миллионника зоопарк необходим. Правда, его организация – дело не одного года. Может уйти не менее 4-5 лет. И важно обеспечить там комфортное пребывание питомцев.