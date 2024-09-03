Стало известно, когда будут завершены новые «Башкирские дворики»

До 30 сентября все придомовые территории, где идут работы по программе «Башкирские дворики», будут сданы. Об этом сообщили в МинЖКХ республики. Причем уже в 16 дворах это сделали досрочно. В остальных остались последние штрихи. На многих объектах к благоустройству подходят комплексно, синхронизируя «Башкирские дворики» с другими региональными программами. Как, например, в уфимской Черниковке.

После того как чернозем разравняют, можно будет посеять газон. А жители еще хотят посадить здесь цветы. В Уфе на улице Кольцевой близится к завершению благоустройство по программе «Башкирские дворики». Здесь появился новый асфальт, тротуары, расширилась проезжая часть. При этом в несколько раз выросло число парковочных мест. А для малышей теперь есть детская игровая площадка с безопасным резиновым покрытием.

В соседнем дворе рабочие завершают укладку второго слоя асфальта. К слову, дворы стали светлее и из-за нового освещения. Эти дома в Черниковке благодаря региональным программам ранее были обновлены.

До неузнаваемости изменился и двор на ул. Шота Руставели. Новый асфальт, тротуары, освещение, детская площадка и система видеонаблюдения. Здесь практически работы завершены. Скоро — открытие.

Программа «Башкирские дворики» была инициирована в 2019 году Главой Башкортостана. Средства на реализацию программы по большей части выделяются из бюджета республики. Дворы в городах и районах стали комфортнее и безопаснее, это уже ощутили 400 тысяч человек.