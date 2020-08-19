В рамках нацпроекта откроются сразу шесть новых кинозалов в Башкирии

Напомним, федеральная программа по поддержке кинозалов действует с 2015 года. Основная ее цель – реализация условий для показа национальных фильмов и обеспечение равномерного доступа населения Российской Федерации к произведениям киноискусства. С 2019 года работа, проводимая по модернизации кинозалов, была включена в национальный проект «Культура», инициированный Президентом России Владимиром Путиным. К концу 2024 года в стране планируется создать дополнительно 1200 кинозалов.