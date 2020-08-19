В рамках нацпроекта откроются сразу шесть новых кинозалов в Башкирии

Сразу шесть новых кинозалов откроются в Башкирии. Об этом сообщает минкульт республики. Отечественные и зарубежные новинки можно будет посмотреть в Чекмагуше, Иглино, поселке Раевский и Стерлибашево, а также в Давлеканово.
Как сообщает пресс-служба Минкультуры РБ, республика на оснащение этих шести кинозалов в рамках национального проекта «Культура» получит 29,99 млн рублей. Специалисты ведомства пояснили, что федеральный фонд поддержки российской кинематографии утвердил получателей субсидии для оснащения современным оборудованием кинозалов в населённых пунктах России с численностью населения до 500 тысяч человек. Соответствующий документ был опубликован на сайте Фонда кино.
Обязательным условием для переоборудованного кинозала остается демонстрация фильмов отечественного кинопроизводства в объеме не менее 50% киносеансов и осуществление регулярного кинопоказа в объеме не менее 100 дней в календарный квартал.
За время конкурсов, проводимых в 2015-2019 годах, в Башкортостане были поддержаны 38 кинозалов на базе 32 учреждений.
Напомним, федеральная программа по поддержке кинозалов действует с 2015 года. Основная ее цель – реализация условий для показа национальных фильмов и обеспечение равномерного доступа населения Российской Федерации к произведениям киноискусства. С 2019 года работа, проводимая по модернизации кинозалов, была включена в национальный проект «Культура», инициированный Президентом России Владимиром Путиным. К концу 2024 года в стране планируется создать дополнительно 1200 кинозалов.