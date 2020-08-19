Девять инноваторов из Башкирии выиграли гранты по 500 тысяч рублей

Ученые из Башкирии стали лауреатами цифрового конкурса, который прошел в рамках программы УМНИК-2020. Призом для девяти инноваторов станет 500 тысяч рублей. Они могут потратить их на дальнейшей развитие своих проектов.

Напомним, что цифровые конкурсы УМНИК реализуются в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национального проекта «Цифровая экономика РФ».

В число обладателей грантов вошли разработки молодых ученых Уфимского государственного нефтяного технического университета, Уфимского государственного авиационного университета, Стерлитамакского филиала Башкирского государственного университета и нефтегазовых компаний республики

пресс-служба Министерства цифрового развития государственного управления РБ

По словам организаторов мероприятий, это лишь первый этап финансовой поддержки стартапов. В дальнейшем авторы успешных проектов могут претендовать на гранты размером до 20 миллионов рублей.