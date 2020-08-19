В Башкирии нашли мужчину, который домогался до двух 11-летних школьниц

В 2018 году обеспокоенные родители двух 11-летних девочек обратились в полицию Стерлитамака. Горожане заявили, что их дочки стали жертвами маньяка. Полиция начала расследование шокирующего преступления.

Следствие выяснило, что неизвестный мужчина подкараулил двух школьниц у детской площадки, а после показал половой орган. Так как девочки были младше 12 лет, было возбуждено уголовное дело. Но подозреваемого мужчину нашли не сразу.

Только через 2 года полиция вышла на след преступника. Были опрошены свидетели, сами пострадавшие, также были проверены лица, которые раньше уже были судимы за подобное правонарушение. К счастью, подозреваемый был найден. Им оказался 57-летний житель Стерлитамака, который признался в содеянном.

В настоящее время с подозреваемым проведены первоначальные следственные действия и предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, следователи продолжают устанавливать все обстоятельства совершенного преступления, а также причастность мужчины к аналогичным преступным фактам. пресс-служба СК РФ по РБ

Судя по фотографиям, которые предоставил Следком РБ, мужчина на фотографии очень похож на извращенца, о котором часто рассказывали жители Стерлитамака в социальных сетях. Неизвестного уже несколько раз ловили за неподобающим занятием на улицах, на скамейках и во дворах жилых домов. Однако утверждать, что на фото один и тот же человек, пока нельзя.