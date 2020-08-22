В Уфе впервые после пандемии прошел тренировочный сбор по дрифту

Уфимский форсаж. Сегодня в столице республики прошел открытый тренировочный сбор поклонников дрифта. Автоспортсмены впервые с начала пандемии вышли на площадку, чтобы проверить своих железных коней. Участниками тренировки стали и гости из других регионов страны.

Такой синхронности можно только позавидовать. Притом что гонщики работают практически в сантиметрах друг от друга. Визг шлифующей резины и рев двигателей – то, без чего невозможно представить дрифт. По нему автоспортсмены определенно соскучились. Под капотом автомобиля Вальдемара Громова – двигатель мощностью в 280 лошадиных сил. Своего «японца» мужчина подготовил в гонкам еще до пандемии. А перед тренировкой лишь обновил резину.

Доволен постройкой машины. Все, что я хотел, реализовал. И реализую также на треке. Все те задания, которые для себя ставил, все получается. Вообще, в принципе, не волнуюсь, потому что я приехал просто покататься, получить удовольствие. Вальдемар Громов, участник открытых тренировочных сборов по дрифту /Уфа/

Суть дрифта в том, что пилоты работают в паре. Ведущий должен задавать правильную траекторию движения и закладывать виражи. А соперник все это в точности повторить. Затем спортсмены меняются. На открытую тренировку в Уфу приехали не только участники из других городов, но и гости из соседних регионов.

Я новичок. Только недавно начал ездить, буквально 3-4 выезд в летний дрифт. Уфа в принципе недалеко – 400-350 км, решили приехать на день. Есть сильные пилоты, человека 4-5 прям очень хорошо едут. Видно, что они с большим опытом. У нас в городе таких нет. Роман Майнин, участник открытых тренировочных сборов по дрифту /Ижевск/

Всего же в тренировке приняли участие 25 спортсменов. Как говорят эксперты, автоспорт из-за пандемии серьезно пострадал как в регионе, так и стране в целом.

Мы два месяца вообще не имели права выходить и тренироваться. Те пилоты, которые строили всю зиму автомобили к соревнованиям, после того как пандемия началась, просто перестали их готовить. Поэтому машин в принципе мало.. Но тем не менее самые стойкие остаются в автоспорте и продолжают этим заниматься. Андрей Семёнов, главный судья открытых тренировочных сборов

Помимо дрифта на площадке, пилоты попробовали себя в новой для республики дисциплине – джимхана. Это параллельный проезд на время двух автомобилей по определенному маршруту. Но на пути спортсмены должны исполнить еще несколько фигур. Все под контролем специальной техники, которую устанавливают на площадке.

Для джимханы используется система телеметрии. Судьям она крайне необходима. Специальные датчики четко фиксируют момент старта и финиша. Ведь порой спортсмены ведут борьбу за сотые и даже тысячные доли секунды.