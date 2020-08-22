В Уфе впервые после пандемии прошел тренировочный сбор по дрифту

Уфимский форсаж. Сегодня в столице республики прошел открытый тренировочный сбор поклонников дрифта. Автоспортсмены впервые с начала пандемии вышли на площадку, чтобы проверить своих железных коней. Участниками тренировки стали и гости из других регионов страны.
Такой синхронности можно только позавидовать. Притом что гонщики работают практически в сантиметрах друг от друга. Визг шлифующей резины и рев двигателей – то, без чего невозможно представить дрифт. По нему автоспортсмены определенно соскучились. Под капотом автомобиля Вальдемара Громова – двигатель мощностью в 280 лошадиных сил. Своего «японца» мужчина подготовил в гонкам еще до пандемии. А перед тренировкой лишь обновил резину.
Суть дрифта в том, что пилоты работают в паре. Ведущий должен задавать правильную траекторию движения и закладывать виражи. А соперник все это в точности повторить. Затем спортсмены меняются. На открытую тренировку в Уфу приехали не только участники из других городов, но и гости из соседних регионов.
Всего же в тренировке приняли участие 25 спортсменов. Как говорят эксперты, автоспорт из-за пандемии серьезно пострадал как в регионе, так и стране в целом.
Помимо дрифта на площадке, пилоты попробовали себя в новой для республики дисциплине – джимхана. Это параллельный проезд на время двух автомобилей по определенному маршруту. Но на пути спортсмены должны исполнить еще несколько фигур. Все под контролем специальной техники, которую устанавливают на площадке.
Для джимханы используется система телеметрии. Судьям она крайне необходима. Специальные датчики четко фиксируют момент старта и финиша. Ведь порой спортсмены ведут борьбу за сотые и даже тысячные доли секунды.
Данные заезда сразу высвечиваются на табло. Поэтому в принципе исключается человеческий фактор при определении результатов. Новую дисциплину поклонники автоспорта намерены развивать. А официальные соревнования по джимахане в республике готовы провести сразу, как все ограничения будут сняты.