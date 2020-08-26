В Башкирии появился туристический маршрут на квадроциклах

Сквозь башкирские джунгли. В Иглинском районе появился туристический маршрут на квадроциклах. На пути любителей экстрима – берег реки Белой, озера, леса и скалы. Большая часть маршрута проходит по труднодоступным местам.

Вот так просто, и мотор уже работает. Все управление под рукой, даже под пальцами – газ, коробка передач. Тормозная система схожа с велосипедной. Вводный инструктаж обязателен и для новичков, и для тех, кто с квадроциклом на ты. Все-таки техника. За руль может сесть практически каждый. Но только с 18 лет. И прав не нужно.

Мы инструкторы по вождению данной техники. По сути, наш тур – это обучающий курс. Владимир Сапрыкин, инструктор и гид тура на квадроциклах

После вводного урока пора сесть на квадроциклы. Стартовая точка – деревня Шипово. Во главе колонны едет гид. Буквально через полкилометра туристы выезжают из населенного пункта и скрываются в лесу.

Практически полный офф-роуд. Узкие накатанные дорожки среди деревьев ясно свидетельствуют: кроме квадроциклов здесь никто не ездит. По сути, настоящие джунгли, а туристы – первопроходцы. Но в скором времени деревья расступаются, и группа выезжает на песчаный берег Белой. Это первая точка.

Несколько километров осваивался, потом привык, даже по грязи нормально. Проходимая техника. Захватывает, переполняют эмоции. Александр Назаров, участник тура на квадроциклах

Пара крутых подъемов и спусков. А дальше уже маршрут идет полями. Несмотря на то, что дорога накатанная, скорость не больше 25 км в час. Все-таки безопасность превыше всего. Вторая остановка – тихое озеро у подножия скалы. Самое время для фотографий.

Надолго останавливаться нельзя. Все расписано по минутам. Ровно через 1,5 часа с момента старта колонна должна пройти 30 километров и достичь высшей точки. Маршрут до скалы разрабатывался порядка 2 месяцев. И кстати, перед стартом выбирается определенный путь до Большого Колпака.

Владислав Василевский, организатор тура на квадроциклах

Смотрим, сколько человек в группе опытных, и в зависимости от этого выбираем тропу, по которой поведем группу. Есть любители ливней, специально просят.