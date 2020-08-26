В Башкирии появился туристический маршрут на квадроциклах

Сквозь башкирские джунгли. В Иглинском районе появился туристический маршрут на квадроциклах. На пути любителей экстрима – берег реки Белой, озера, леса и скалы. Большая часть маршрута проходит по труднодоступным местам.
Вот так просто, и мотор уже работает. Все управление под рукой, даже под пальцами – газ, коробка передач. Тормозная система схожа с велосипедной. Вводный инструктаж обязателен и для новичков, и для тех, кто с квадроциклом на ты. Все-таки техника. За руль может сесть практически каждый. Но только с 18 лет. И прав не нужно.
После вводного урока пора сесть на квадроциклы. Стартовая точка – деревня Шипово. Во главе колонны едет гид. Буквально через полкилометра туристы выезжают из населенного пункта и скрываются в лесу.
Практически полный офф-роуд. Узкие накатанные дорожки среди деревьев ясно свидетельствуют: кроме квадроциклов здесь никто не ездит. По сути, настоящие джунгли, а туристы – первопроходцы. Но в скором времени деревья расступаются, и группа выезжает на песчаный берег Белой. Это первая точка.
Пара крутых подъемов и спусков. А дальше уже маршрут идет полями. Несмотря на то, что дорога накатанная, скорость не больше 25 км в час. Все-таки безопасность превыше всего. Вторая остановка – тихое озеро у подножия скалы. Самое время для фотографий.
Надолго останавливаться нельзя. Все расписано по минутам. Ровно через 1,5 часа с момента старта колонна должна пройти 30 километров и достичь высшей точки. Маршрут до скалы разрабатывался порядка 2 месяцев. И кстати, перед стартом выбирается определенный путь до Большого Колпака.
Владислав Василевский, организатор тура на квадроциклах
Смотрим, сколько человек в группе опытных, и в зависимости от этого выбираем тропу, по которой поведем группу. Есть любители ливней, специально просят.
Весь квадротур занимает 3 часа. Для поклонников бездорожья есть 7-часовой маршрут в 100 км. В планах у организаторов разработать и зимний тур на снегоходах. Ведь путешествие по заснеженному лесу может открыть уже знакомые места с новой стороны.