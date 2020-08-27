Стало известно, где пропадала девочка из Башкирии в Крыму

Волонтёры «Лиза Алерт Башкортостан» 25 августа объявили о завершении поисков 16-летней девочки. Подросток пропала в Крыму, где отдыхала с бабушкой. Издание «КП-Уфа» рассказало подробности исчезновения беглянки.

Ещё 21 августа девочка ушла из гостевого домика в селе Саки, где отдыхала с бабушкой. Родственница сразу забила тревогу, обратилась в полицию и к волонтерам поисково-спасательного отряда. Пять дней более 100 человек искали подростка, а следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «убийство».