В Уфе прошел семинар по проблемам выявления рака кишечника

В Башкортостане самым распространенным онкозаболеваниям считается рак кишечника. Об этом рассказала главный внештатный эндоскопист Башкортостана Юлия Камалетдинова. Часто он развивается бессимптомно, и помочь выявить опухоль может только скрининг. В Республиканском онкодиспансере прошел семинар для эндоскопистов, участников проекта выявления колоректального рака. Поделиться опытом с коллегами в Уфу приехал заведующий отделением эндоскопии Московского онкоцентра имени Герцена.
Пропущенная аденома – это украденные месяцы. А чем больше врач потратит времени на исследование, тем длиннее он может сделать жизнь пациента, рассказывает эндоскопист Александр Водолеев. Каждое из таких маленьких новообразований вскоре может перерасти в рак. Крошечная камера внутри пациента передаёт на экран картинку в высоком разрешении. Медики видят всё до мелочей.
Всё указывает на то, что образование доброкачественное. Врачи могут удалить его эндоскопически. С помощью джойстика необходимо зацепить аденому в петлю, словно накинуть лассо.
Биоматериал на всякий случай отправят на исследование. Но уже визуально можно сказать: перерасти в рак новообразование не успело. Крови при таком удалении не больше, чем при взятии из пальца. После того как пациент полностью отойдет от наркоза, он может отправиться домой.
Чаще всего аденомы возникают у пожилых людей. Этот же пациент средних лет, да и количество новообразований оказалось больше, чем предполагали врачи. Поэтому ему будет назначено генетическое обследование и даже его детям и внукам.
В том числе и от их умения зависит, на каком этапе будет выявлено новообразование. Передача опыта от московского специалиста. Александр Водолеев демонстрирует операционную методику и тактику эндоскописта при выявлении образований. Как, например, действовать, когда на экране появляется аденома в несколько раз больше, чем те, что уже удалили пациенту. Тут задача посерьезнее.
Колоректальный рак в республике в онкостатистике занимает первое место по заболеваемости и второе по смертности. В Башкортостане в последние пару лет реализуется скрининговый проект. Каждый пациент, говорят врачи, после 50 лет должен пройти обследование.
Сначала необходимо сдать кал на скрытую кровь, желательно делать это каждый год. При положительном тесте назначают уже колоноскопию. До 90 процентов случаев развития колоректального рака врачи могут предотвратить. Опухоли растут не быстро. Своеобразная бомба замедленного действия. И тут главное вовремя прийти к сапёру в белом халате.