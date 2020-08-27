В Уфе прошел семинар по проблемам выявления рака кишечника

В Башкортостане самым распространенным онкозаболеваниям считается рак кишечника. Об этом рассказала главный внештатный эндоскопист Башкортостана Юлия Камалетдинова. Часто он развивается бессимптомно, и помочь выявить опухоль может только скрининг. В Республиканском онкодиспансере прошел семинар для эндоскопистов, участников проекта выявления колоректального рака. Поделиться опытом с коллегами в Уфу приехал заведующий отделением эндоскопии Московского онкоцентра имени Герцена.

Пропущенная аденома – это украденные месяцы. А чем больше врач потратит времени на исследование, тем длиннее он может сделать жизнь пациента, рассказывает эндоскопист Александр Водолеев. Каждое из таких маленьких новообразований вскоре может перерасти в рак. Крошечная камера внутри пациента передаёт на экран картинку в высоком разрешении. Медики видят всё до мелочей.

Всё указывает на то, что образование доброкачественное. Врачи могут удалить его эндоскопически. С помощью джойстика необходимо зацепить аденому в петлю, словно накинуть лассо.

Биоматериал на всякий случай отправят на исследование. Но уже визуально можно сказать: перерасти в рак новообразование не успело. Крови при таком удалении не больше, чем при взятии из пальца. После того как пациент полностью отойдет от наркоза, он может отправиться домой.

Аденома – это мутация клеток толстой кишки. Почему-то наша иммунная система перестает воспринимать чужеродные клетки, которые образуются. Александр Водолеев, заведующий отделением эндоскопии Московского онкологического центра НИИ им. Герцена

Чаще всего аденомы возникают у пожилых людей. Этот же пациент средних лет, да и количество новообразований оказалось больше, чем предполагали врачи. Поэтому ему будет назначено генетическое обследование и даже его детям и внукам.

В том числе и от их умения зависит, на каком этапе будет выявлено новообразование. Передача опыта от московского специалиста. Александр Водолеев демонстрирует операционную методику и тактику эндоскописта при выявлении образований. Как, например, действовать, когда на экране появляется аденома в несколько раз больше, чем те, что уже удалили пациенту. Тут задача посерьезнее.

Колоректальный рак в республике в онкостатистике занимает первое место по заболеваемости и второе по смертности. В Башкортостане в последние пару лет реализуется скрининговый проект. Каждый пациент, говорят врачи, после 50 лет должен пройти обследование.