В Башкирии провели уникальную операция при раке кишечника

В Городской клинической больнице № 1 Стерлитамака врачи отделения абдоминальной онкологии провели первую в истории учреждения операцию с использованием уникального малоинвазивного подхода.

Пациенту со злокачественной опухолью толстой кишки удалили пораженный участок через минимальные разрезы. Главной особенностью вмешательства стало наложение анастомоза (соединения кишечника) прямо внутри брюшной полости, без дополнительных разрезов на передней брюшной стенке.

Этот метод позволяет сократить сроки восстановления и уменьшить послеоперационные боли. Дополнительно для обезболивания был применен современный метод — TAP-блок (блокада поперечной мышцы живота).

Операция стала возможной благодаря высокой квалификации команды хирургов и современному техническому оснащению отделения.