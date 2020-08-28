Политологи отметили позитивные моменты перехода БСК Башкирии

Власти республики не будут выкупать  акции у Башкирской содовой компании. Об этом в интервью телеканалу РБК заявил Глава региона Радий Хабиров. Основной вариант возвращения контроля над предприятием теперь – признание незаконными сделок 2007 и 2013 годов, из-за которых республика снизила долю с 62% до 38%.

На взгляд Правительства республики, мы имеем дело с незаконным выводом активов нашего предприятия. Мы имеем дело с нанесением ущерба. Эти две вещи мы собираемся защищать. Решения вопросов возврата возможно только в рамках уголовного дела. Либо восстановления срока давности. Что тоже может делать прокуратура. И мы наши требования заявили. Совершенно точно это вопросы не к Правительству, а к прокуратуре и правоохранительным органам.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Ранее речь шла о выкупе контрольного пакета акций содовой компании. При этом Радий Хабиров отметил, что руководство БСК после этого предложения на связь не выходило. А пару дней назад они и вовсе  заявили о намерении уволить сотрудников и остановить производство.

Владимир Путин дал поручение прокуратуре проверить переход акций в частные руки, в результате которой государство потеряло контроль над активами.  Руководство республики предоставило им все документы по сделкам 2007-2013 годов. Ущерб от приватизации «Соды» оценивается, по предварительным расчетам, в несколько десятков миллиардов рублей.

Один из главных позитивных моментов – республика вслед за «Башнефтью» возвращает себе активы. Собственность, которая находилась в ее распоряжении. Второй момент, что сейчас это рентабельное предприятие, и доход у него высокий. Теперь это пойдет в бюджет республики и увеличит доходную часть.

Эдуард Гареев, профессор, заведующий кафедрой социальных и политических коммуникаций УГНТУ