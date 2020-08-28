Политологи отметили позитивные моменты перехода БСК Башкирии

На взгляд Правительства республики, мы имеем дело с незаконным выводом активов нашего предприятия. Мы имеем дело с нанесением ущерба. Эти две вещи мы собираемся защищать. Решения вопросов возврата возможно только в рамках уголовного дела. Либо восстановления срока давности. Что тоже может делать прокуратура. И мы наши требования заявили. Совершенно точно это вопросы не к Правительству, а к прокуратуре и правоохранительным органам.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан