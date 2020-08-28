Политологи отметили позитивные моменты перехода БСК Башкирии

Власти республики не будут выкупать акции у Башкирской содовой компании. Об этом в интервью телеканалу РБК заявил Глава региона Радий Хабиров. Основной вариант возвращения контроля над предприятием теперь – признание незаконными сделок 2007 и 2013 годов, из-за которых республика снизила долю с 62% до 38%.
Ранее речь шла о выкупе контрольного пакета акций содовой компании. При этом Радий Хабиров отметил, что руководство БСК после этого предложения на связь не выходило. А пару дней назад они и вовсе заявили о намерении уволить сотрудников и остановить производство.
Владимир Путин дал поручение прокуратуре проверить переход акций в частные руки, в результате которой государство потеряло контроль над активами. Руководство республики предоставило им все документы по сделкам 2007-2013 годов. Ущерб от приватизации «Соды» оценивается, по предварительным расчетам, в несколько десятков миллиардов рублей.