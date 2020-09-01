Жители Башкирии осудили поведение псевдоэкологов

Был вопрос и по офшором. Когда мы сюда заходили одним из требований было — привлечение зарубежных инвестиций. Мы из-за рубежа привлекли сюда 2,8 млн евро и 3,8 млн долларов США. Долларовые займы все вернули, осталось вернуть только 2 млн евро, и это долг мы поэтапно возвращаем. Мы практически создали российскую компанию АО «Семёновский рудник», как только пандемия закончится можно будет полететь на Кипр, наши специалисты слетают и мы уходим из юрисдикции оффшора полностью, нам это мешает — возникают трудности работы с банками и другими органами, нет никаких привилегий для оффшорных компаний. Мы категорически уходим от этого, мы зарегистрированы в Семёновке Баймкского района, платим все налоги в Башкирии. Все акционеры проживают в республике Башкортостан, Екатеринбурге, Москве. Мы зашли сюда в 2014 году, начали реанимировать карьер, закончили геологоразведочные работы, защитили запасы, сделали проекты, в 2017 году начали горные работы. Туда уже вложено больше миллиарда средств на геологоразведку и начала горных работ

Николай Ивашов, исполнительный директор Общества