Жители Башкирии осудили поведение псевдоэкологов

Сегодня в селе Семеновское Баймакского района Башкирии прошли общественные слушания по вопросу строительства обогатительной фабрики ООО «Семеновский рудник». Помимо местных жителей на мероприятии присутствовали экоактивисты из Уфы, Сибая, Аскарово, Белорецка и Тубинска.
Неместные защитники природы попытались устроить провокацию на слушаниях. Работники рудника и местные жители освистали их, сообщает исполнительный директор Общества Николай Ивашов.
Когда закончилось доклады начались провоцирующие вопросы. Люди спрашивали какие реагенты будут применяться (мы используем только разрешенные в промышленности, гранулированные вещества), не будет ли вода браться с Талкаса (нет не будет!), по технологии переработки, хвостохранилище. На все эти вопросы были даны ответы. Но эти люди постоянно пытались спровоцировать ситуацию. Наши работники вышли и сказали, что у нас стабильное предприятие, работающие, всё законно. Нас проверяли налоговая, другие контролирующие органы, была комплексная проверка Ростехнадзора, Росприроднадзора, Минэкологии, прокуратура природоохранная проверяла. У них есть незначительные предписания и они все выполнены. Серьезных замечаний к нам нет.
Николай Ивашов, исполнительный директор Общества
Работники предприятия – в основном местные жители. Здесь работает 167 человек, на подрядах компании работает ещё 250 человек. Средняя заработная плата сотрудников – 56 тысяч рублей.
Сорвать общественные слушания сегодня не получилось. Мы все процедурные вопросы выполнили, до 1 октября если есть предложение по улучшению экологии нашего проекта, дополнения, критика — в письменном виде это всё мы принимаем, регистрируем в приемной и 1 октября сдаём разработчику проекта. Если эти предложения не противоречат закону и регламентирующим документам, они эти предложения включают в состав проекта и проект передают в Государственную экологическую экспертизу. Мы предполагаем что она закончится концу года, потом проект пойдёт на Единую государственную экспертизу — это в первом квартале 2021 года, и только после получения положительного заключения экспертизы мы приступим к выполнению данного проекта. До этого момента строительство обогатительной фабрике не начнется
Николай Ивашов, исполнительный директор Общества
На сегодняшний день «Семеновский рудник» осваивает мелкие цинковые и медные месторождения в Баймакском районе. Серьё перерабатывается пока на Сибайской обогатительной фабрике.
Был вопрос и по офшором. Когда мы сюда заходили одним из требований было — привлечение зарубежных инвестиций. Мы из-за рубежа привлекли сюда 2,8 млн евро и 3,8 млн долларов США. Долларовые займы все вернули, осталось вернуть только 2 млн евро, и это долг мы поэтапно возвращаем. Мы практически создали российскую компанию АО «Семёновский рудник», как только пандемия закончится можно будет полететь на Кипр, наши специалисты слетают и мы уходим из юрисдикции оффшора полностью, нам это мешает — возникают трудности работы с банками и другими органами, нет никаких привилегий для оффшорных компаний. Мы категорически уходим от этого, мы зарегистрированы в Семёновке Баймкского района, платим все налоги в Башкирии. Все акционеры проживают в республике Башкортостан, Екатеринбурге, Москве. Мы зашли сюда в 2014 году, начали реанимировать карьер, закончили геологоразведочные работы, защитили запасы, сделали проекты, в 2017 году начали горные работы. Туда уже вложено больше миллиарда средств на геологоразведку и начала горных работ
Николай Ивашов, исполнительный директор Общества
Сдача будущей фабрики запланирована на первый квартал 2023 года. Её мощность составит 900 тонн тонн руды в год. Конечный продукт – медный и цинковый концентраты. На предприятии будет создано 140 новых рабочих мест. Стоимость проекта строительства – 2 млрд рублей.