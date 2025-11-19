Жителя Башкирии осудили за пьяное ДТП с гибелью подростка

В Абзелиловском районе вынесли приговор по делу о смертельном ДТП. 33-летний местный житель признан виновным в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека, совершенном в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщили в прокуратуре республики, инцидент произошел ночью в июне 2025 года на 3 км автодороги Новобалапаново — Еникеево. Нетрезвый водитель за рулем «ВАЗ-2114» отвлекся на мобильный телефон, выехал на встречную полосу и совершил лобовое столкновение с мопедом «Альфа» под управлением 17-летнего юноши.

В результате аварии подросток скончался на месте от полученных травм.

Подсудимый признал свою вину. Суд назначил ему наказание в виде 5 лет 3 месяцев лишения свободы в колонии-поселении с лишением водительских прав на 2 года 6 месяцев. Также с виновника взыскана компенсация морального вреда в размере 800 тысяч рублей в пользу матери погибшего подростка.