Жители Башкирии написали Диктант Победы

Башкортостан присоединился к Всероссийскому историческому диктанту. Тема – события Великой Отечественной войны. Проверить себя мог каждый. В республике для проведения Диктанта Победы было организовано 87 площадок. Главная развернулась в Башкирском государственном университете. Акция прошла одновременно по всей России. Диктант писали также жители стран-участниц Антигитлеровской коалиции и государств Евразии.

Погружение в историю еще до начала самого диктанта. По залу раздаются песни военных лет, на экране – ретроспективные кадры. Искусство – это тоже история. Поэтому значимая часть вопросов в тестах касается и культурно-художественной тематики.

Зал наполовину пуст, но не из-за количества желающих написать Диктант Победы. Акцию проводят в условиях коронавируса. Не более 50 человек в помещении. Между участниками – дистанция и ограничительные ленты. Вновь за университетский стол сел и председатель Госсобрания Константин Толкачев. Готовиться накануне специально, признался политик, не пришлось.

Эти проблемы всегда в центре моего внимания, поэтому не доставило труда ответить на вопросы. Память нуждается в материализации, которая достигается не только при помощи художественных произведений, памятников, но и посредством вот таких диктантов. Константин Толкачёв, председатель Госсобрания Республики Башкортостан

В тесте всего 25 вопросов. Участникам нужно было понять по художественному произведению, о каком событии или человеке идет речь; определить по фото город трудовой доблести или героя войны.

Проверить себя на знание истории Великой Отечественной войны можно было и на официальном сайте акции. А офлайн-площадок в республике организовали более 80. В Иглино Диктант Победы писали ученики 10 и 11 классов. За ходом выполнения заданий следили волонтеры и педагоги школы.

А в Кумертау вместе со школьниками Диктант Победы писали и взрослые. Кто-то едва влез в тесные парты. Среди участников и глава администрации города Олег Фролов. Для большинства особых трудностей вопросы не составили.