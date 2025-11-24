Жители Башкирии увидят редкий астрономический дуэт

Жителей республики ждет красивое и редкое астрономическое явление — соединение двух планет, Венеры и Меркурия. Увидеть их можно будет во вторник, 25 ноября, на рассвете.

По информации Уфимского планетария, планеты встретятся в созвездии Весов. Искать их нужно на юго-востоке, у самого горизонта. Специалисты советуют выбрать для наблюдений место с открытым горизонтом в сторону восхода Солнца.

Венера будет сиять, как яркая звезда. А чтобы разглядеть Меркурий, астрономы рекомендуют запастись биноклем.

Шанс полюбоваться этим тандемом будет недолгим: планеты взойдут в 08:08 и вскоре скроются в лучах восходящего Солнца.