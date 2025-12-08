Жители Башкирии смогут увидеть «неуловимую» планету

У жителей Башкирии появился редкий шанс увидеть Меркурий. Благоприятный период для его наблюдений продлится практически до середины декабря.
Как сообщили в Уфимском городском планетарии, чтобы заметить самую близкую к Солнцу планету, нужно ранним утром, незадолго до восхода, выбрать место с открытым горизонтом в направлении на юго-восток. Именно там в декабре появляется Солнце.
Следующая возможность увидеть Меркурий представится только после 21 января 2026 года. В этот день он пройдет верхнее соединение с Солнцем, после чего перейдет на вечернее небо.
Меркурий, как и Венера, является «внутренней» планетой и виден только на фоне утренней или вечерней зари. Его называют «неуловимым» из-за очень коротких периодов видимости: находясь близко к Солнцу, он может отдалиться от него на небе не более чем на 28 градусов и большую часть времени теряется в ярком солнечном свете.
Фото: Уфимский городской планетарий, Vk