«Они не искали решения проблем правовым путем»: вице-премьер правительства РБ об организации «Башкорт»

Что же делали активисты «Башкорта» не так? Ребята, во многом романтически относясь к большим и сложным вещам в социально-экономических вопросах и нашем историческом прошлом, интерпретировали любые проблемы через этнический дискурс. Они не искали решения проблем правовым путем, не искали системные легальные решения или не пытались в них вникнуть с позиции нормального общечеловеческого дискурса. Все сводилось к этническому вопросу. К примеру, подготовка хорошего специалиста это долгий и недешёвый процесс, нужно, чтобы человек получил хорошее общее и высшее образование, желательно чтобы в начале трудового пути имел наставника. А организации, подобные «Башкорту», это все игнорируют и только высказывают требования: на такой-то должности должен быть человек той или иной национальности и точка. То же самое касается языковых, земельных и многих других вопросов.К «Башкорт» претензии у правоохранительной системы стали появляться давно и особенно после того, как они стали «раскачивать» межэтнические конфликты. В ноябре–декабре 2018 года мы еще пытались их спасти. На встрече, где присутствовали руководители «Башкорта», представители силовых ведомств, я им предложил переформатировать организацию и начать конструктивное взаимодействие. На тот момент они уже вызывали серьезное раздражение силовиков, но мы были готовы за них заступиться. Я предложил работать вместе в направлении борьбы с алкоголизмом в селах, в развитии предпринимательства, сельского хозяйства и так далее. Для этого от них требовалось лишь отказаться от своей агрессивно-конфликтной риторики. Представители силовых органов там же подтвердили, что готовы от них отстать, если они согласятся с нашими условиями. Однако предложение было отвергнуто. Мой ответ был следующим: «В таком случае, мы отходим в сторону и не вмешиваемся в ваши взаимоотношения с силовыми органами, они однозначно видят вас националистами». Я пришел на эту встречу сам, так как знал многих лично, и их судьба мне не была безразличной. Моя совесть чиста: я сделал шаг, чтобы защитить их от клейма «экстремисты».Далее, когда произошла вся эта история на Курултае башкир, один из лидеров «Башкорт» мне сказал: «Я подумал над тем предложением, давай вернемся к тому разговору». К тому моменту прошло полгода, было поздно. Государство делает такие предложения один раз. Ни правоохранительные органы, ни мы на такую сделку уже не пошли бы.

Азат Бадранов