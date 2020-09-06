«Они не искали решения проблем правовым путем»: вице-премьер правительства РБ об организации «Башкорт»
Вице-премьер
правительства РБ, курирующий межнациональные и межконфессиональные отношения,
Азат Бадранов дал большое интервью изданию «Медиакорсеть». Чиновник рассказал о
своих отношения с теперь экстремистской организацией «Башкорт». Азат Бадранов
отметил, что пытался всеми силами спасти её от такого клейма.
Вице-премьер
рассказал, что для республики важно сохранение национального духа. Но в
политике Радия Хабирова нет места национализму и шовинизму. Однако организация «Башкорт»
ушла с правового поля в этнический вопрос и сильно на нём зациклилась, не
предлагая действительно важных и серьёзных решений некоторых проблем.
Что же делали активисты «Башкорта» не так? Ребята, во многом романтически относясь к большим и сложным вещам в социально-экономических вопросах и нашем историческом прошлом, интерпретировали любые проблемы через этнический дискурс. Они не искали решения проблем правовым путем, не искали системные легальные решения или не пытались в них вникнуть с позиции нормального общечеловеческого дискурса. Все сводилось к этническому вопросу. К примеру, подготовка хорошего специалиста это долгий и недешёвый процесс, нужно, чтобы человек получил хорошее общее и высшее образование, желательно чтобы в начале трудового пути имел наставника. А организации, подобные «Башкорту», это все игнорируют и только высказывают требования: на такой-то должности должен быть человек той или иной национальности и точка. То же самое касается языковых, земельных и многих других вопросов.К «Башкорт» претензии у правоохранительной системы стали появляться давно и особенно после того, как они стали «раскачивать» межэтнические конфликты. В ноябре–декабре 2018 года мы еще пытались их спасти. На встрече, где присутствовали руководители «Башкорта», представители силовых ведомств, я им предложил переформатировать организацию и начать конструктивное взаимодействие. На тот момент они уже вызывали серьезное раздражение силовиков, но мы были готовы за них заступиться. Я предложил работать вместе в направлении борьбы с алкоголизмом в селах, в развитии предпринимательства, сельского хозяйства и так далее. Для этого от них требовалось лишь отказаться от своей агрессивно-конфликтной риторики. Представители силовых органов там же подтвердили, что готовы от них отстать, если они согласятся с нашими условиями. Однако предложение было отвергнуто. Мой ответ был следующим: «В таком случае, мы отходим в сторону и не вмешиваемся в ваши взаимоотношения с силовыми органами, они однозначно видят вас националистами». Я пришел на эту встречу сам, так как знал многих лично, и их судьба мне не была безразличной. Моя совесть чиста: я сделал шаг, чтобы защитить их от клейма «экстремисты».Далее, когда произошла вся эта история на Курултае башкир, один из лидеров «Башкорт» мне сказал: «Я подумал над тем предложением, давай вернемся к тому разговору». К тому моменту прошло полгода, было поздно. Государство делает такие предложения один раз. Ни правоохранительные органы, ни мы на такую сделку уже не пошли бы.
Азат Бадранов
На вопрос журналиста, почему организацию назвали экстремистской именно при Хабирове, Азат Бадранов ответил, что есть предположения, что ребята были «на подряде» у администрации Хамитова». Им снимали офис, а некоторым даже выплачивали заработную плату.
Когда они перегибали палку, происходили какие-то драки и возникали основания возбуждать уголовные дела, какая-то тайная рука помогала эти дела разваливать. Ну и те мероприятия, которые они проводили: на Торатау, в ДК Юбилейный — без админресурса такие вещи не делаются. Поэтому я убежден, что «Башкорт» создавался как ручная оппозиция. Той администрации региона нужен был карманный враг, которого они сами подкармливали, но с которым периодически героически сражались и побеждали. Таких шантажистов, карманных оппозиционеров было очень много. По нашей информации, из республиканских внебюджетных источников до 15 миллионов рублей в месяц уходило на кормление различных общественных активистов, блогеров, националистов и т. д.