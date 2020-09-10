Радий Хабиров о медоборудовании для ФАПов: «Мы закупили, но вы тянете»

Радий Хабиров попросил министра здравоохранения подключить все сельские ФАПы к интернету, чтобы можно было без проблем синхронизироваться с основной базой данных, а также без проблем выписывать больничные листы. Руководитель региона поинтересовался, как обстоят дела с развитием санавиации. Накануне во время визита в Сибай он обратил внимание на один из вертолетов службы. По словам Максима Забелина, ежедневно совершается по 2-3 вылета. Радий Хабиров также попросил ускорить установку оборудования, закупленного в связи с пандемией.