Радий Хабиров дал поручения по празднованию Нового года

На еженедельном оперативном совещании обсудили подготовку к Новому году, до которого осталось 20 дней. На улицах устанавливаются светящиеся элементы, а вот отсутствие льда пока не даёт возможности соорудить арт-объекты. В школах готовятся к утренникам, Ёлка главы республики состоится 25 декабря.