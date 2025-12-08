Радий Хабиров дал поручения по празднованию Нового года

На еженедельном оперативном совещании обсудили подготовку к Новому году, до которого осталось 20 дней. На улицах устанавливаются светящиеся элементы, а вот отсутствие льда пока не даёт возможности соорудить арт-объекты. В школах готовятся к утренникам, Ёлка главы республики состоится 25 декабря.

Особое внимание руководитель региона поручил уделить детям и социальным слоям населения во время празднования Нового года. Также Радий Хабиров обратился к главам муниципалитетов относительно корпоративов.

Пока идёт специальная военная операция, пока нам, государственным служащим, не до праздников, я настоятельно прошу всех: и членов правительства, и министерства не проводить никаких корпоративов. Безусловно, поздравьте своих коллег, но никаких корпоративов. Кончится война – закатим хороший праздник.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
