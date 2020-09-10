«Чудо какое-то»: последняя пациентка ковид-госпиталя в Уфе рассказала о лечении

Накануне выписали последних пациентов с диагнозом COVID-19, которые лечились в клинике БГМУ. «Красная зона» на базе больницы начала функционировать еще в марте. Врачи неделями не видели родных, работали в душных костюмах. И вот, наконец, медики переходят на привычный режим работы.

Еще недавно ни Елена, ни врачи не знали, выйдет ли она отсюда. По лестнице спускаться помогают медики. Сил идти самостоятельно еще нет. Они были ее поддержкой всё последнее время. Месяц в реанимации, где за жизнь женщины шла настоящая битва.

То, что я сейчас стою, дышу, разговаривать могу, – это только благодаря им. Я поступила больше месяца назад, месяц в реанимации. То, что сотворили эти люди, это чудо какое-то. Медики от бога. Елена Рамазанова

Каждый выписанный из реанимации пациент – это отвоеванная у смерти жизнь. Где по одну сторону – ковид, по другую – реаниматологи, врачи, медсестры, санитарки. Общая победа.

Это последний день работы госпиталя. И последние его пациенты. Татьяна Шакирова живет в Екатеринбурге, но коронавирус настиг в Уфе. Уже в тяжелом состоянии её доставили в клинику БГМУ, легкие были поражены на 80 процентов. 6 дней в реанимации. Пациентов, прошедших реанимацию, можно узнать по сбитому дыханию и приглушенному голосу. Впереди у них еще долгое восстановление.

С каждым из этих врачей мы виделись в «красной зоне». Тогда за сутки принимали десятки пациентов. Леонора Нурфаизовна, заведующая терапевтическим отделением, работала вместе с дочкой, студенткой БГМУ. Она была нашим проводником в «красную зону».

Тогда никто не знал, сколько еще смен придется проработать в душном костюме, сколько пациентов вытащить с того света, а со сколькими, к сожалению, попрощаться. Слезы и тогда, и сейчас.

Сейчас слезы радости. А тогда временами плакали, руки опускались, когда лечим пациента, а лечение не работает. Леонора Хусаинова, заведующая терапевтическим отделением клиники БГМУ

Врачи вернутся к лечению обычных пациентов и продолжат исследовать COVID-19. Вместе с коллегами из Китая и Германии медики будут изучать патогенез и особенности коронавируса.

Так раньше выглядел коридор: всё заставлено средствами защиты, холл полон врачей. Кто-то постоянно собирается в «красную зону». Сейчас медики если и надевают костюмы, то только для того, чтобы привести корпус в порядок – пациентов там больше нет. Руслан Гумеров, старший смены, ушел в свою первую вахту через неделю после рождения 6-го ребенка. Назвали Рахимом. Сейчас ему почти полгода, и большую часть времени его отец провел на работе. В том числе в командировке в Карачаево-Черкесии.

Видеосвязь для них была единственной возможностью увидеться с близкими. Эти кадры мы делали перед окончанием очередной вахты. Чемоданы тогда собирали на две недели. Самоизоляция, а потом обратно в госпиталь. Татьяна Демьяновна – старшая медсестра. 60 лет – возраст, который ей никогда не дашь. И впервые свой день рождения она встречала не дома с семьей, а на работе с коллегами. За эти 6 месяцев для нее, как и для ее коллег, многое было впервые.