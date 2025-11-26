В Уфе врачи РКБ удалили пациентке крупную миому матки

По словам врачей, таких масштабов новообразование достигло в среднем за 10 лет. Зачастую на ранних стадиях миома растет бессимптомно. Но, достигая больших размеров, может спровоцировать маточные кровотечения, увеличение объема живота и в целом снижение качества жизни.

В большинстве случаев при удалении новообразования медики стараются сохранить матку и детородную функцию. Но в случае таких больших размеров опухоли сделать это невозможно. А потому врачи призывают женщин тщательнее следить за здоровьем и проходить ежегодную диспансеризацию.