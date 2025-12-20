В Уфе прошёл спектакль еврейского театра «Чудо Хануки»

В Театре оперы и балета Уфимский еврейский театр совместно с Еврейской организацией «Кохав» зажгли пятую свечу ханукальной меноры. В программе вечера – музыкальные и театральные выступления, отражающие богатство еврейской культуры и традиций.

Главным событием стал спектакль «Чудо Хануки». По сюжету к главному герою должен приехать богатый дядя. Он хочет оставить всё своё наследство племяннику. Условие – парень должен быть женат. Главный герой решается на авантюру, которая приводит к неожиданной развязке.