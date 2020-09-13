В Башкирии грузовик дальнобойщика достали из пропасти: что с ним будет дальше

Дальнобойщик из Азербайджана более трех недель ждалл помощи на трассе Уфа-Инзер. Из-за отказавших на спуске тормозов водитель фуры не справился с управлением на крутом повороте, который известен как Тёщин язык, и сорвался в овраг. Всё это время ему помогали проезжающие мимо водители, оставляя еду и воду, а местный предприниматель и вовсе приютил дальнобойщика и вызвался вытащить фуру из оврага. К операции спасения присоединились и другие неравнодушные.