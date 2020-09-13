В Башкирии грузовик дальнобойщика достали из пропасти: что с ним будет дальше

Дальнобойщик из Азербайджана более трех недель ждалл помощи на трассе Уфа-Инзер. Из-за отказавших на спуске тормозов водитель фуры не справился с управлением на крутом повороте, который известен как Тёщин язык, и сорвался в овраг. Всё это время ему помогали проезжающие мимо водители, оставляя еду и воду, а местный предприниматель и вовсе приютил дальнобойщика и вызвался вытащить фуру из оврага. К операции спасения присоединились и другие неравнодушные.

Дальнобойщик Маис Мамадов не ожидал, что его пребывание в Башкирии затянется на столь длительный срок. С 21 августа он живет в Белорецком районе, курсируя между селом Инзер и оврагом на Тёщином языке, куда его фура слетела после отказа тормозов.

 – Накладки поменяли, машина в технически исправном состоянии была. Просто шланг оборвался у меня.

В результате груженная 20 тоннами оцинкованных вёдер фура набрала скорость на спуске, столкнулась с легковым автомобилем и, пробив ограждение, сорвалась в овраг. Пролетев пару десятков метров, грузовик ударился о скалу. Снеся несколько деревьев, машина остановилась посреди небольшой горной речки. Маис лишь чудом остался жив, но повредил ногу. С трудом выбравшись из покореженной кабины. В шоковом состоянии, не чувствуя боли, он побежал наверх. Больше всего мужчина испугался за жизни людей в легковом авто.

Я побежал наверх. Смотрю, машина стоит. Женщина и мужчина стояли, они в сознании были. Одна девушка ногу повредила, скорая приехала, ей ногу забинтовали. Я от скорой помощи отказался.

Маис Мамадов, дальнобойщик

Вызвав хозяина груза, дальнобойщик несколько дней не отходил от машины. Боялся мародеров. Говорит, что однажды встретил медвежонка, а по ночам слышал вой волков. Продукты и вода быстро закончились, помогли неравнодушные водители.

Решили заехать, всё равно по пути было. Купили немного продуктов, чтобы угостить. Это такая водительская солидарность. Мы сами водители, сами тоже ездим по городам. По России тоже бывает.

Ильнур Ахметгареев и Илья Кузьмин

Лишь когда фуру разгрузили, дальнобойщик на попутке отправился за медпомощью в Инзер. В местной гостинице ему предложили бесплатное койко-место, жители обеспечили водителя всем необходимым, за что Маис им безмерно благодарен. Но гостеприимными оказались не все.

Из-за груза мы тут сидели, потому что груз нужно было охранять. Меня два дня не было, у меня автономку сняли, домкрат с багажника тоже сняли.

Маис Мамадов, дальнобойщик

Но это не сильно расстроило дальнобойщика. Все три недели он сожалеет лишь о том, что в суматохе не успел записать телефонные номера водителя и пассажиров легковой машины. Он очень хочет проведать их и извиниться за происшествие.

 – Дай Аллах, чтобы нормально всё обошлось. Железка это железка, страховка есть, машину сделаю. Я просто не мог до них дозвониться, не мог найти номера, чтобы спросить как они, что с ними.

Тёщин язык – самый опасный поворот на трассе Уфа-Инзер-Белорецк. Серьезные аварии происходили здесь и раньше. В овраге до сих пор можно найти обломки машин. Но такого случая не припомнят даже инспекторы.

Самое крупное дорожно-транспортное происшествие на данный момент вот это, которое произошло 21 августа.

Айдар Зайнетдинов, инспектор УГИБДД МВД по Республике Башкортостан

Буквально за доли секунды дальнобойщику пришлось принять непростое, но единственно верное решение. Уйти в овраг вместо того, чтобы пытаться войти в поворот с неработающими тормозами. В этом случае многотонная фура просто бы перевернулась, тогда жертв ДТП было бы не избежать.

К счастью, на этот раз трагедии удалось избежать, в аварии никто не погиб. После эвакуации разбитой фуры, которая запланирована на завтра, дальнобойщик намерен найти и проведать других пострадавших в этой аварии.

Мучения дальнобойщика закончились в минувший четверг. На место происшествия из Уфы прибыли две единицы спецтехники, которые, зацепив разбитую фуру тросами, вытащили ее из оврага. Весь процесс занял несколько часов.

Теперь Маису предстоит долгий и дорогостоящий ремонт, но самое страшное уже позади. Дальнобойщик записал видеообращение к тем, кто поддерживал его все эти дни.

Всех благодарю и приношу свои глубочайшие извинения за такую неловкую и трудную ситуацию. Дай бог нам получить возможность отблагодарить, работать нормально, чтобы тоже оказать свою помощь.

Маис Маммадов, дальнобойщик

Происшествие на Тёщиным языке сплотило людей вокруг беды одного человека. Благодаря неравнодушию остальных дальнобойщик смог дождаться помощи и теперь хочет непременно найти и проведать других пострадавших в этой.