Пятерых щенков достали из-под завалов в Уфе

Спасатели Управления гражданской защиты Уфы подарили шанс на жизнь пятерым щенкам, которых извлекли из-под завалов в заброшенном доме на улице Хабаровской.

Сигнал о животных поступил от местной жительницы-волонтера. Она подкармливала щенков, но с наступлением морозов поняла, что малыши не выживут без помощи. Самостоятельно вызволить их из-под груды завалов женщина не смогла и обратилась в ЕДДС.

На месте спасателям пришлось вскрывать ломом доски, чтобы добраться до животных. Спасенных щенков передали заявительнице, которая уже определила их в приют.