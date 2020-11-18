Прокуратура Уфа требует уничтожить медотходы, найденные в заброшенном гараже

Природоохранная прокуратура потребовала вывезти и уничтожить медицинские отходы, найденные в гараже под Уфой. Напомним, жители села Максимовка заметили в пустом помещении огромное количество шприцов и пробирок с кровью.

Очевидцы сообщили, что грузовик несколько раз привозил медицинские отходы неизвестного происхождения в заброшенный гараж. Мешки разгружали люди в противочумных костюмах.

Выяснилось, что частная организация занималась незаконной вывозкой отходов, которые должны быть уничтожены. У фирмы обнаружили установку для сжигания медотходов, но она не функционировала.

Природоохранный прокурор внес в адрес руководителя фирмы представление об устранении нарушений закона, потребовав принять меры по вывозу и обезвреживанию (сжиганию либо измельчению, с дальнейшим захоронением) скопившихся медицинских отходов в установленном санитарным законодательством порядке под контролем сотрудников Роспотребнадзора. пресс-служба Прокуратуры РБ