Прокуратура Уфа требует уничтожить медотходы, найденные в заброшенном гараже

Природоохранная прокуратура потребовала вывезти и уничтожить медицинские отходы, найденные в гараже под Уфой. Напомним, жители села Максимовка заметили в пустом помещении огромное количество шприцов и пробирок с кровью.
Очевидцы сообщили, что грузовик несколько раз привозил медицинские отходы неизвестного происхождения в заброшенный гараж. Мешки разгружали люди в противочумных костюмах.
Выяснилось, что частная организация занималась незаконной вывозкой отходов, которые должны быть уничтожены. У фирмы обнаружили установку для сжигания медотходов, но она не функционировала.
Правоохранительные органы оценят деятельность частного предприятия.