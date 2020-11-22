Башкирия получила досрочное финансирование на строительство Восточного выезда в Уфе

Грузовые поезда пустят вокруг Уфы, основным пассажирским транспортом должны стать трамваи, а через Белую построят новый мост стоимостью в 10 млрд. рублей. Башкортостан представил крупные проекты по развитию инфраструктуры на Международном форуме «Транспорт России» в Москве. Одно из главных решений – строительство Восточного выезда завершится раньше намеченного. На это было получено досрочное финансирование в размере более 2 миллиардов рублей.
Восточный выезд – один из крупнейших проектов не только для Башкортостана, но и для всей страны. Артерия, которая соединит две трасс М5 и М7. Строительство началось еще в 92-м. В нулевые работы были остановлены. Сейчас стройка идет. Ее завершение стало основной темой транспортного форума в Москве, на котором сдача объекта перенеслась с 2024, на 2023 год. Это стало возможным благодаря дополнительному финансированию в размере 2 миллиардов 300 миллионов рублей из федерального бюджета. Восточный выезд включает в себя автодорожный тоннель, мост через реку Уфимку, эстакаду и скоростную дорогу до трассы М5. Общая протяжённость объекта составляет почти 14 километров.
На форуме делегация республики также презентовала строительство Южного железнодорожного обхода столицы. Состоялась встреча с генеральным директором РЖД. Основная цель проекта – вывести грузовые составы, в том числе и опасные, за территорию Уфы. Уже обсуждается механизм финансирования этого объекта.
Пятилетнее соглашение о сотрудничестве подписано с крупным машиностроительным холдингом. Речь о развитии трамвайной инфраструктуры Уфы. Пока не очень любимый вид транспорт уфимцев может стать основным. Проект подразумевает соединение северной и южной частнй города за счет так называемой зеленой волны – системы управления светофорами из кабины трамвая. Его скорость может увеличиться до 2,5 раз.
Федеральное дорожное агентство поддержало проект строительства мостового перехода через реку Белую в створе улицы Интернациональной. На строительство уйдет почти 10,5 млрд рублей. Возвести его планируют к 2025 году.
А в этом году республика – лидер по реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В Башкортостане отремонтировали свыше 213 километров автодорог, а это кровеносные артерии экономики.