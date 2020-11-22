Башкирия получила досрочное финансирование на строительство Восточного выезда в Уфе

Грузовые поезда пустят вокруг Уфы, основным пассажирским транспортом должны стать трамваи, а через Белую построят новый мост стоимостью в 10 млрд. рублей. Башкортостан представил крупные проекты по развитию инфраструктуры на Международном форуме «Транспорт России» в Москве. Одно из главных решений – строительство Восточного выезда завершится раньше намеченного. На это было получено досрочное финансирование в размере более 2 миллиардов рублей.

Восточный выезд – один из крупнейших проектов не только для Башкортостана, но и для всей страны. Артерия, которая соединит две трасс М5 и М7. Строительство началось еще в 92-м. В нулевые работы были остановлены. Сейчас стройка идет. Ее завершение стало основной темой транспортного форума в Москве, на котором сдача объекта перенеслась с 2024, на 2023 год. Это стало возможным благодаря дополнительному финансированию в размере 2 миллиардов 300 миллионов рублей из федерального бюджета. Восточный выезд включает в себя автодорожный тоннель, мост через реку Уфимку, эстакаду и скоростную дорогу до трассы М5. Общая протяжённость объекта составляет почти 14 километров.

В это году мы посчитали, что мы получили беспрецедентное количество денег с учетом транша по Восточному выезду. Очень признательны, у нас дороги большие. Вопросов много, очень много населенных пунктов. Люди на селе тоже просят, мы своими силами пытаемся. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

На форуме делегация республики также презентовала строительство Южного железнодорожного обхода столицы. Состоялась встреча с генеральным директором РЖД. Основная цель проекта – вывести грузовые составы, в том числе и опасные, за территорию Уфы. Уже обсуждается механизм финансирования этого объекта.

Проект предварительно стоит около 27 млрд рублей, он жизненно необходим для Уфы. Мы хотим организовать железнодорожную кольцевую дорогу. Полностью закрыть кольцом город Уфу. Алан Марзаев, министр транспорта и дорожного хозяйства Республики Башкортостан

Пятилетнее соглашение о сотрудничестве подписано с крупным машиностроительным холдингом. Речь о развитии трамвайной инфраструктуры Уфы. Пока не очень любимый вид транспорт уфимцев может стать основным. Проект подразумевает соединение северной и южной частнй города за счет так называемой зеленой волны – системы управления светофорами из кабины трамвая. Его скорость может увеличиться до 2,5 раз.

Пересаживая основной поток на такой эффективный транспорт, мы уменьшаем количество малого подвижного состава – это автобусы среднего класса, малого класса. Тем самым разгружаем транспортную артерию города и создаем комфортную среду для других водителей. Юрий Осинцев, вице-президент компании «СТМ»

Федеральное дорожное агентство поддержало проект строительства мостового перехода через реку Белую в створе улицы Интернациональной. На строительство уйдет почти 10,5 млрд рублей. Возвести его планируют к 2025 году.