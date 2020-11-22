Башкирия подала 26 заявок на признание национальных продуктов региональными брендами

Попробовать республику на вкус. Башкортостан подал максимальное количество заявок для признания национальных продуктов региональными брендами – 26. И среди них не только привычные мёд и кумыс. Министерство сельского хозяйства России проводит конкурс, по результатам которого победители получат федеральную поддержку. И главное, будет создана карта вкусов страны.

Пусть и на современном оборудовании, но по старинным башкирским рецептам национальное блюдо казылык готовят в Уфимском районе. Никаких химических добавок, только натуральное. Используется мясо лошади не старше трех лет, специальная печь, растопленная древесными опилками, естественный пар при температуре от 72 до 82 градусов. Особый вкус и аромат продукции придаёт дым от щепок ольхи, бука и яблони.  

Также из конины мы делаем чужу, "москвичку". Там присутствует и конина. Продукт такой, что для каждого и доступен, и полезен. 

Наталья Тришина, директор предприятия

Это уже Гафурийский район. Альбина Янбекова с любовью ухаживает за страусами. В фермерском хозяйстве «Великолепный страус» она работает с самого начала и уже изучила все особенности, привычки этих птиц.

Ферма работает и как контактный зоопарк, то есть экзотических птиц можно погладить, покормить, сделать фото. Здесь организуют экскурсии, угощают деликатесами: шашлыком, вяленой страусятиной или яичницей. Все желающие могут приобрести абсолютно эксклюзивные сувениры ручной работы. Уникальный для этих краев продукт – вяленое филе страуса из Башкортостана – будет представлен как региональный бренд.

Вяленая страусятина – это один из башкирских продуктов, который участвует в первом национальном конкурсе региональных брендов. Всего Башкортостан представил 26 наименований. Вице-премьер-министр сельского хозяйства республики Ильшат Фазрахманов считает, что особенность всех продуктов – в их неповторимом вкусе.

У нас не просто качество, нам важны определенные вкусовые преимущества наших продуктов. Это наша природа, наши леса, луга, это генетика наших коров, пчел, лошадей. Это дает особый вкус, который затягивает на нашу территорию россиян и зарубежных гостей.

Ильшат Фазрахманов, заместитель премьер-министра правительства, министр сельского хозяйства Республики Башкортостан

До 2 декабря любой пользователь интернета может отдать голос за того или иного претендента. Организовывает конкурс Минсельхоз России, который определит 8 финалистов и запустит программу комплексной поддержки и продвижения уникальных отечественных продуктов питания. Кроме того, будет сформирована масштабная карта вкусов России. И башкирский оттенок там обязательно будет, если республиканские продукты наберут голоса. Все подробности на сайте russiantastes.ru.