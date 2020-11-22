Башкирия подала 26 заявок на признание национальных продуктов региональными брендами

До 2 декабря любой пользователь интернета может отдать голос за того или иного претендента. Организовывает конкурс Минсельхоз России, который определит 8 финалистов и запустит программу комплексной поддержки и продвижения уникальных отечественных продуктов питания. Кроме того, будет сформирована масштабная карта вкусов России. И башкирский оттенок там обязательно будет, если республиканские продукты наберут голоса. Все подробности на сайте russiantastes.ru.