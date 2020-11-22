Башкирия подала 26 заявок на признание национальных продуктов региональными брендами

Попробовать республику на вкус. Башкортостан подал максимальное количество заявок для признания национальных продуктов региональными брендами – 26. И среди них не только привычные мёд и кумыс. Министерство сельского хозяйства России проводит конкурс, по результатам которого победители получат федеральную поддержку. И главное, будет создана карта вкусов страны.
Пусть и на современном оборудовании, но по старинным башкирским рецептам национальное блюдо казылык готовят в Уфимском районе. Никаких химических добавок, только натуральное. Используется мясо лошади не старше трех лет, специальная печь, растопленная древесными опилками, естественный пар при температуре от 72 до 82 градусов. Особый вкус и аромат продукции придаёт дым от щепок ольхи, бука и яблони.
Это уже Гафурийский район. Альбина Янбекова с любовью ухаживает за страусами. В фермерском хозяйстве «Великолепный страус» она работает с самого начала и уже изучила все особенности, привычки этих птиц.
Ферма работает и как контактный зоопарк, то есть экзотических птиц можно погладить, покормить, сделать фото. Здесь организуют экскурсии, угощают деликатесами: шашлыком, вяленой страусятиной или яичницей. Все желающие могут приобрести абсолютно эксклюзивные сувениры ручной работы. Уникальный для этих краев продукт – вяленое филе страуса из Башкортостана – будет представлен как региональный бренд.
Вяленая страусятина – это один из башкирских продуктов, который участвует в первом национальном конкурсе региональных брендов. Всего Башкортостан представил 26 наименований. Вице-премьер-министр сельского хозяйства республики Ильшат Фазрахманов считает, что особенность всех продуктов – в их неповторимом вкусе.
До 2 декабря любой пользователь интернета может отдать голос за того или иного претендента. Организовывает конкурс Минсельхоз России, который определит 8 финалистов и запустит программу комплексной поддержки и продвижения уникальных отечественных продуктов питания. Кроме того, будет сформирована масштабная карта вкусов России. И башкирский оттенок там обязательно будет, если республиканские продукты наберут голоса. Все подробности на сайте russiantastes.ru.