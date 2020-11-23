На Чёрном море начали применять в работе при бурении скважин научные разработки УГНТУ

Проект по сопровождению буровых растворов при бурении эксплуатационной скважины на морском газодобывающем объекте ГУП РК «Черноморнефтегаз» был реализован Инжиниринговым центром Уфимского государственного нефтяного технического университета совместно с кафедрой «Бурение нефтяных и газовых скважин» горно-нефтяного факультета. В процессе реализации проекта специалисты из УГНТУ полностью организовали весь процесс логистики, а также выполнили работы по подбору химических реагентов и обеспечению их поставки на морскую платформу - в общей сложности более 240 тонн.