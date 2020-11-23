На Чёрном море начали применять в работе при бурении скважин научные разработки УГНТУ

Научные разработки Уфимского государственного нефтяного технического университета успешно реализуются в бурении скважин, что находятся в Черном море. Об успехах вуза рассказали в пресс-службе Министерства образования и науки РБ. Благодаря специалистам и выпускникам УГНТУ на нефтяных базах удалось организовать логистику.
Проект по сопровождению буровых растворов при бурении эксплуатационной скважины на морском газодобывающем объекте ГУП РК «Черноморнефтегаз» был реализован Инжиниринговым центром Уфимского государственного нефтяного технического университета совместно с кафедрой «Бурение нефтяных и газовых скважин» горно-нефтяного факультета. В процессе реализации проекта специалисты из УГНТУ полностью организовали весь процесс логистики, а также выполнили работы по подбору химических реагентов и обеспечению их поставки на морскую платформу - в общей сложности более 240 тонн.
Нефтяники пояснили, что разработки ученых уфимского нефтяного вуза помогли в приготовлении и использовании буровых растворов. Так на протяжении всего процесса использовалась модернизированная система рецептур буровых растворов Algypo, а на конечном этапе, при вскрытии продуктивной толщи - афронсодержащая промывочная система, которая и позволила успешно завершить строительство скважины.
Главный специалист сервиса буровых растворов УГНТУ Ринат Мулюков рассказал, что все работы шли в достаточно непростых горно-геологических условиях. «Об этом свидетельствует четырехколонная конструкция скважины и хвостовик в газоносной продуктивной части, - отметил он. - Весь геологический разрез представлен мягкими горными породами и породами средней твердости. Они слабо сцементированы и содержат много песка. Заметны большие интервалы супесей, неустойчивых терригенных отложений и рыхлых высокопроницаемых зон ракушечников, поэтому по всему интервалу располагаются зоны возможной потери устойчивости ствола, прихватов, сужений и поглощений».
Строительство скважины заняло два месяца и не останавливалось ни на час: процесс продолжался 7 дней в неделю, 24 часа в сутки. Контроль рецептуры буровых растворов на каждом интервале бурения осуществлялся в специализированной лаборатории кафедры «Бурение нефтяных и газовых скважин» УГНТУ.
Проректор по научной и инновационной работе Руслан Рабаев отметил, что высокая профессиональная подготовка инженеров –выпускников УГНТУ, которые сопровождали процесс строительства скважины, помогла предотвратить сложные аварийные ситуации.
«Даже в тех случаях, когда возникали поглощения бурового раствора, их ликвидировали в срок менее суток,- подчеркнул проректор. - Научные разработки университета, которые были апробированы в данном проекте, несомненно имеют широкие перспективы коммерциализации, в том числе на международном уровне. Их дальнейшее развитие войдет в программу Евразийского научно–образовательного центра мирового уровня, который создан в Республике Башкортостан».