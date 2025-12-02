В Уфе ученые разработали уникальную технологию диагностики нефтяных скважин

Старт инноваций. Исследователи Уфимского нефтяного университета получили грант в размере 5 миллионов рублей на уникальную разработку для нефтяной отрасли. Они одержали победу в конкурсе Фонда содействия инновациям «Старт-1». Их технология диагностики нефтяных скважин превосходит зарубежные аналоги.

В этой лаборатории придумали решение актуальной проблемы многих нефтяных компаний, которые используют гидравлический разрыв пласта. Это создание трещин в пласте с дальнейшим набиванием их речным песком, что облегчает проход нефти к скважине. Возникла необходимость понимания того, как работают разломы. Для этого разработали специальные гранулы, которые позволяют вычислить количество выдаваемой нефти, воды и газа.