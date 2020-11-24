В Башкирии запускают производство ПЭТ-гранул с добавлением вторсырья

В Башкирии запущен новый способ переработки пищевой пленки. Его начали использовать в Благовещенске для изготовления «зеленой» ПЭТ-гранулы. Подробнее о процесс рассказали в пресс-службе Минэкологии РБ.
В Благовещенске СИБУР на предприятии «Полиэф» приступает к реализации проекта по выпуску «зеленой» ПЭТ-гранулы, в производстве которой ежегодно планируется использовать около 34 тысяч тонн вторичного сырья.
Для производства гранул в дело пойдёт так называемый ПЭТ-флекс – это хлопья, изготовленные из использованной пищевой упаковки. Получаемые гранулы будут отвечать самым высоким требованиям и позволят удовлетворить растущий спрос рынка на экологичную ПЭТ-упаковку. Повторное использование ценного сырья в процессе получения высококачественной продукции позволит снизить удельную энергоемкость производства полимера и, как следствие, добиться снижения выбросов парниковых газов в атмосферу. То есть внедрение таких технологий на предприятиях республики позволит достичь показателей результативности, которые установлены федеральным проектом «Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами» национального проекта «Экология».
Руководитель функции устойчивого развития СИБУРа Максим Ремчуков рассказал, что производство ПЭТ с содержанием вторичных ресурсов – это важная часть стратегии предприятия в области устойчивого развития до 2025 года. Он отметил, что компания ведет постоянную работу по повышению эффективности производственных процессов, совершенствованию марочного ассортимента в целях улучшения свойств продукции, а также разработке новых продуктов. «Вовлечение вторичного сырья позволит не только следовать принципам экономики замкнутого цикла в нашей бизнес-модели, но и снизить удельные выбросы парниковых газов на тонну готовой продукции, - подчеркнул Максим Ремчуков.
Кстати, Соглашение о взаимодействии в целях реализации проекта было подписано между компанией, Минприроды РФ и «Российским экологическим оператором» (РЭО) на полях Восточного экономического форума - 2019. Инвестиционным проектом предусмотрен монтаж установки по доочистке и сортировке флексы, что позволит использовать вторичное сырьё в действующей технологической линии. Разработка проектной и рабочей документации предусматривает использование современных решений и последних разработок ведущих мировых поставщиков услуг в области промышленной переработки полимеров и включена в ряд приоритетных проектов благовещенского предприятия СИБУРа на 2020-2022 годы.
По словам генерального директора «Полиэфа» Евгения Семенько, применять в технологических процессах предприятия переработанную полимерную упаковку станет возможным уже к середине 2022 года. Таким образом, предприятие выйдет на рынок с предложением не только первичного, но и вторичного ПЭТ, развивая экономику замкнутого цикла. Этот метод переработки подразумевает «расщепление» полимеров и позволяет использовать полимерное сырьё многократно. Принятая к реализации технология по использованию вторичного ПЭТ в синтезе первичного является экологически ориентированной, единственной на сегодняшний день в России и относится к передовым методам вторичного вовлечения ПЭТ в производственный цикл.
Производственники также пояснили, что для обеспечения проекта сырьём поставки ПЭТ-хлопьев будут осуществляться из различных регионов страны, при этом приоритет будет отдаваться, конечно, Башкирии и соседним регионам. Причём при реализации проекта будут использоваться полуфабрикаты уже переработанных бутылок, то есть отмывка и подготовка полуфабрикатов будет производиться поставщиками на собственных предприятиях. Обязательно будет проводиться входной контроль качества поступающего сырья на соответствие установленным требованиям.
На текущий момент сбор использованных ПЭТ-бутылок в Башкортостане составляет 4 тысячи тонн в год, при этом потенциал – до 20 тысяч тонн в год, при реализации комплекса мер, направленных на повышение собираемости и сортировки