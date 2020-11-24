В Башкирии запускают производство ПЭТ-гранул с добавлением вторсырья

По словам генерального директора «Полиэфа» Евгения Семенько, применять в технологических процессах предприятия переработанную полимерную упаковку станет возможным уже к середине 2022 года. Таким образом, предприятие выйдет на рынок с предложением не только первичного, но и вторичного ПЭТ, развивая экономику замкнутого цикла. Этот метод переработки подразумевает «расщепление» полимеров и позволяет использовать полимерное сырьё многократно. Принятая к реализации технология по использованию вторичного ПЭТ в синтезе первичного является экологически ориентированной, единственной на сегодняшний день в России и относится к передовым методам вторичного вовлечения ПЭТ в производственный цикл.