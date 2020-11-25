Следком России проконтролирует дело о «пьяном» ребёнке, которого сбила машина

Следственный комитет России взял на контроль ситуацию с «пьяным» 9-детним ребёнком, которого сбила машина. Напомним, мальчик получил травмы после столкновения в автомобилем «Почты России», а результаты экспертизы показали наличие алкоголя в крови ребёнка.

Инцидент произошёл ещё в июле в Мишкинском районе Башкирии. Мальчика на велосипеде сбила машина – ребёнок получил серьёзные травмы, был госпитализирован и проходил долгое восстановление. Через четыре месяца пришли результаты экспертизы, которые показали наличие алкоголя в крови 9-летнего школьника. Родители, конечно, не согласны с результатом исследования. Предполагается, что спирт попал в кровь мальчика после обрабатывания тяжёлых травм.

По факту ДТП было возбуждено уголовное дело. Однако в СК России сообщили, что сведений об употреблении мальчиком алкоголя не установлено, соответственно было направлено ходатайство об изъятии уголовного дела и передаче его в Следком.