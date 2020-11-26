В Уфе задержали парня, который надругался над первоклассником в подъезде

Сотрудники правоохранительных органов усиленно искали подозреваемого, которым оказался 22-летний парень без определенного места жительства. По предварительной информации, молодой человек напал на 7-летнего ребёнка в подъезде жилого дома, украл телефон и деньги, при этом ударив. Мальчику потребовалась медицинская помощь, а мама, узнав о случившемся, сразу обратилась в полицию

В настоящее время с задержанным проводятся первоначальные следственные действия, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, следователи продолжают устанавливать все обстоятельства совершенных преступлений.

Друзья 22-летнего подозреваемого отзываются о парне как о тихом и пугливом. Они искренне не ожидали, что он мог совершить подобное преступление, так как часто не мог защитить сам себя. После смерти мамы он сильно изменился: пристрастился к алкоголю, имел суицидальные наклонности, иногда называл себя женским именем и часто экспериментировал с внешностью.