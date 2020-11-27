В Башкирии найден 14-летний подросток, сбежавший из дома с собакой

14-летний Данил Мавлеткулов ушел из дома в Стерлитамаке накануне, 26 ноября. Ребёнок сбежал с любимой собачкой. Волонтёры поисково-спасательного отряда «Отклик» объявили о завершении поисков.
Известно, что подросток ушёл из дома после ссоры с отчимом. Он настаивал на том, чтобы Данил перестал играть в телефон и больше гулял. Тогда мальчик взял собаку, ушёл на улицу и просто пропал.
Данила искали волонтёры и полиция. К счастью, подросток был найден живым и здоровым. Его доставили домой к семье.
Фото: ПСО Отклик.