Еще два предприятия в Башкирии стали участниками нацпроекта по производительности труда

Список участников национального проекта Производительность труда и поддержка занятости» пополнился еще двумя наименованиями. Об этом сообщили в Минэке РБ.
Так, ГУП «Башавтотранс» и ООО трест «Башгражданстрой» решили принять участие в программе вместе еще с более 80 предприятиями республики.
Государственное унитарное предприятие «Башавтотранс» – это крупнейший транспортный комплекс Башкортостана с развитыми производственными и социальными инфраструктурами, в состав которого входят 20 филиалов, 28 транспортных колонн в городах и селах республики, 19 автовокзалов и 1 автостанция. По количеству подвижного состава, численности работников, объему пассажирских и грузовых перевозок, наличию разветвленной системы филиалов, по темпам развития, внедрению экономически перспективных схем деятельности, ГУП «Башавтотранс» РБ входит в первую тройку российских автотранспортных предприятий.
ООО трест «Башгражданстрой» – строительная компания башкирской столицы. Основной заказчик треста — Муниципальное унитарное предприятие «Инвестиционно-строительный комитет» г. Уфы — МУП «ИСК г.Уфы».
По словам Айрата Фахретдинова, в республике до конца года запланировано вовлечь в нацпроект минимум 100 предприятий республики. Этот показатель на 30% больше, чем установленный федеральным центром лимит на текущий год, отметил спикер.
Как поясняет пресс-служба Министерства экономразвития и инвестиционной политики РБ, после вступления предприятия в нацпроект специалисты Регионального центра компетенций в сфере производительности труда РБ приступают к разработке конкретных целей, выбору пилотного потока, анализу текущего состояния участка, а также выявлению проблем и обучению сотрудников.
В рамках участия в национальном проекте предприятия получают возможность бесплатно воспользоваться методологической поддержкой экспертов Федерального и регионального центров компетенций в сфере производительности труда при реализации проектов по оптимизации производственных процессов. В качестве финансовых мер предусмотрена поддержка в виде льготного займа федерального Фонда развития промышленности от 50 до 300 млн рублей под 1% годовых сроком на 5 лет. Также участники национального проекта получили возможность снизить сумму налога на прибыль до 50% от затрат на осуществление инвестиций, но не более 4,5% от предусмотренного налога на прибыль в 2020-22 годах и 7% – начиная с 2023 года. А в июне текущего года был принят соответствующий республиканский Закон «О применении на территории Республики Башкортостан инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль организаций».
Кроме того, предприятия имеют возможность принять участие в программе обучения управленческих кадров «Лидеры производительности». Для выхода компаний на внешние рынки стран СНГ и дальнего зарубежья предусмотрены меры по развитию экспортного потенциала предприятий по программе «Акселератор экспортного роста» при поддержке Российского экспортного центра.
Нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости» утвержден майским указом Президента РФ Владимира Путина в 2018 году и призван создать условия для ежегодного прироста производительности труда в стране на 5% к 2024 году. Его участниками могут стать предприятия с выручкой от 0,4 до 30 млрд руб. в год. Для вступления в проект необходимо оставить заявку на сайте производительность.рф.