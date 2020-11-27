Еще два предприятия в Башкирии стали участниками нацпроекта по производительности труда

В рамках участия в национальном проекте предприятия получают возможность бесплатно воспользоваться методологической поддержкой экспертов Федерального и регионального центров компетенций в сфере производительности труда при реализации проектов по оптимизации производственных процессов. В качестве финансовых мер предусмотрена поддержка в виде льготного займа федерального Фонда развития промышленности от 50 до 300 млн рублей под 1% годовых сроком на 5 лет. Также участники национального проекта получили возможность снизить сумму налога на прибыль до 50% от затрат на осуществление инвестиций, но не более 4,5% от предусмотренного налога на прибыль в 2020-22 годах и 7% – начиная с 2023 года. А в июне текущего года был принят соответствующий республиканский Закон «О применении на территории Республики Башкортостан инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль организаций».